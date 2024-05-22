Мажилис принял закон по сохранению и воспроизводству казахской породы лошадей

Мажилис на пленарном заседании принял поправки по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметил один из инициаторов этого закона депутат Айдарбек Ходжаназаров, его главная цель – восстановление пород лошадей отечественного спортивного направления и улучшение племенных качеств путем оказания государственной поддержки.

«Костанайская порода – казахская порода лошадей, национальное достояние народа, выведенная в результате 70-летних научных исследований, имеющая специализированную спортивную направленность и широко используемая для развития национальных конных видов спорта. В 1969 году в стране было зарегистрировано более 44 тысяч лошадей костанайских пород, или 9,7% от общего поголовья чистокровных лошадей. Однако на сегодняшний день официально зарегистрированное количество лошадей костанайской породы не превышает 270, а лошадей адайской породы зарегистрировано 1300», - сообщил депутат.

По мнению Айдарбека Ходжаназарова, если мы не примем документ о сохранении и воспроизводстве отечественных пород лошадей, используемых в спортивных целях, многолетний труд наших предков и ученых пойдет насмарку.

«В 2014 году после приостановки государственной поддержки, направленной на развитие породы, численность костанайских лошадей резко сократилась и находится на грани исчезновения. Эта ситуация является одним из основных сдерживающих факторов развития национальных конных видов спорта. В этой связи депутаты парламента приняли решение о разработке законопроекта, направленного на сохранение и воспроизводство отечественной породы лошадей», – сказал Ходжаназаров.

Также будут внесены поправки в закон «О племенном животноводстве» и «Об охране селекционных достижений».

Как отметил депутат, законодательными поправками предусмотрено субсидирование мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство отечественных пород лошадей. В частности, это приобретение племенных жеребцов спортивного направления зарубежной селекции племенными центрами, проведение селекционно-племенной работы с племенным маточным поголовьем и возмещение затрат по их содержанию.