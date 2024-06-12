Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы

Алло, кто говорит?

Если вы думаете, что никогда не станете жертвой мошенников, то глубоко ошибаетесь. Наглость и изощренность последних не знает границ. В качестве субъек­тов будущего обогащения они могут выбрать как главу предприятия, так и тракториста самого отдаленного аула. Главное, чтобы у них был телефон, на который можно установить специальную программу по удаленному управлению гаджетом. В итоге можно легко взломать любые банковские приложения, а галерею с личными фотография­ми если не похитить, то скопировать для использования при оформлении других кредитов.

– В 2023 году позвонил неизвестный молодой человек и сказал, что от меня якобы поступила заявка на кредит, – вспоминает в деталях жительница Талдыкоргана Жадыра Курмангалиева, учитель биологии, завуч. – Конечно, я испугалась и стала выполнять все команды, которые говорил мужчина на другом конце провода.

Ничего не заподозрившая женщина даже подумать не могла, что разговаривала с мошенником. Лишь на утро следующего дня она поняла, что стала жерт­вой злоумышленника.

– Хотела скинуть деньги сыну, захожу в приложение банка и узнаю, что счет заблокировали. «Вы же, – сказала мне консультант, – вчера оформили кредит на 1 900 000 тенге», – со слезами вспоминает педагог.

На этом беды учителя не закончились. В день получения «доброй» вести она узнала, что на ней еще и «висит» кредит, оформ­ленный в другом банке второго уровня на сумму 2 430 000 тенге. Для прохождения биометри­ческой идентификации, по словам женщины, преступники использовали ее фотографии, полученные из телефона.

– Когда пошла в банк, попросила предоставить сведения о прохождении онлайн-биомет­рии. Каково было удивление, когда увидела свое лицо с разных ракурсов. Да, это была моя фотография, но полученная из видео с посекундной задержкой. Представляете мое состояние? Зарплата у меня небольшая, и она практически полностью уходит на погашение займов, к которым не имею никакого отношения. Обращалась в правоохранительные органы, прокуратуру, но ничего не меняется, – с отчаянием в голосе говорит пострадавшая.

На фоне полученного стресса и переживаний Жадыра Курмангалиева получила инсульт. Несмотря на состояние здоровья, она вынуждена ходить на работу, поскольку понимает, что просрочка усугубит и без того плачевную ситуацию.

Таких, как Жадыра по всему Казахстану насчитывается сотни тысяч. Просто не все обращаются в правоохранительные органы. По информации депутата Мажилиса Парламента Ерлана Стамбекова, изложенной в депутатском запросе, в прошлом году было зарегистрировано более шести тысяч заявлений по факту оформленных кредитов по потенциально мошенническим операциям в банках второго уровня. Если к этой цифре прибавить те случаи, что относятся к микрофинансовым организациям, то цифра будет больше на 451 заявление.

«Согласно статистике Нацио­нального банка Казахстана, с 1 января 2022 года по 1 марта текущего года рост неработающих займов (просрочка свыше 90 дней) только в банковском секторе составил 76,5%, а именно вырос с 353 млрд тенге до 622 млрд тенге. Стабильный рост неработающих займов физи­ческих лиц обусловлен не только неэффективностью работы финансовых институтов и коллекторских агентств, но и ростом преступлений, в том числе по кредитным мошенничествам», – озвучил данные Ерлан Стамбеков в своем депзапросе.

Уязвимая защита

Преступная схема оформления кредитов мошенниками, как известно, начинается с получения доступа к данным людей. Но как показывает практика, уже при первом контакте с потенциальной жертвой злоумышленник знает персональные данные (ПД) «клиента». По крайней мере, фамилию, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер они называют уверенно. О чем это говорит? В первую очередь об уязвимости персональ­ных сведений казахстанцев.

– Начиная с первых дней соз­дания нашей палаты, мы занимаемся защитой прав и законных интересов юридических и физических лиц, – отметила во время недавно прошедшего в Астане «круглого стола» председатель Палаты юридических консультантов Adilzanger Жибек Хамитова. – Практически ежедневно к нам поступают обращения по фактам мошенничества в сфере оказания электронных цифровых услуг. Уровень защищенности граждан не совершенствуется. Такое положение дел буквально обезоруживает нас, юристов. Возникла прямая необходимость улучшения норм по сохранности личностных данных людей.

Вопрос о необходимости принятия конкретных мер по защите персональных сведений обсуждался давно. В феврале прошлого года даже были внесены изменения в Правила осуществления собственником или оператором, а также третьим лицом мер по защите ПД. Однако фактов, свидетельствующих о том, что сведения «утекают» в третьи руки, меньше не становится. Более того, некоторые кейсы жертв свидетельствуют о полном абсурде ситуации. К примеру, на человека оформили кредит, а по проведенной видеофиксации видно, что фото было сделано с применением насилия (третьи лица запрокинули голову мужчины и силой открыли глаза).

– На сегодняшний день в моем производстве находится 15 дел, связанных с мошенничеством. Их было бы больше, но я вынуждена отказывать людям, поскольку понимаю, что у судов шаблонные решения и отнюдь не в пользу жертв. У меня есть кейсы, когда в один день на супружескую пару оформили сразу четыре кредита на общую сумму около 20 миллионов тенге: два – на супруга, два – на жену, – констатировала во время проведения «круглого стола» адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов Елена Игнатенко, добавив, что судами в удовлетворении иска о признании кредитных договоров супругов недействительными отказано.

Юристы, которые не первый год защищают интересы пострадавших от действий мошенников казахстанцев, в один голос утверж­дают, что пока банки второго уровня не начнут привлекать к ответственности и признавать их соучастниками мошеннических схем, ситуация так и останется плачевной. По мнению участников прошедшего «круглого стола», представители БВУ формально относятся к вопросам идентификации клиента, сохранности персональных данных и так далее.

– Пора поставить вопрос об ответственности, в том числе материальной, банков второго уровня. Почему роль БВУ остается без внимания? Почему многие процессы сводятся к дропперам (подставное лицо, на счет которого зачисляются похищенные средства), которые, по сути, тоже являются жертвами злоумышленников? Как только в делах по кредитным мошенничествам БВУ перейдут из статусов «потерпевшие» в «подозреваемые», то, возможно, там серьезнее задумаются о важности сохранности персональных данных, о необходимости усовершенствования процедуры идентификации человека, – считают юристы, акцентируя внимание на важности повсеместного использования системы anti-fraud – программы оценки финансовых транзакций в Интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающей рекомендации по их дальнейшей обработке.

В ходе обсуждения успевшей набить оскомину наболевшей темы Ерлан Стамбеков верно заметил, что, какие бы современные технологии по кибербезо­пасности ни использовались в системах банков, всегда найдутся хакеры, действующие на один-два шага вперед.

– И тут возникает мысль о том, что онлайн-кредитование должно вестись по-другому. Речь идет о размере кредита. К примеру, удаленно человек может получить лишь некоторую сумму, а все, что касается больших займов, то процедуры их оформления должны проходить в стенах финансовых институтов. Это мысли вслух. Возможно, нам придется прийти к такому формату для того, чтобы поставить заслон кредитному мошенничеству. Ведь не зря говорят, что все новое – хорошо забытое старое, – сказал спикер.

Отметим, что недавно в Сенате в двух чтениях был рассмотрен инициированный депутатами законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков». После обсуж­дения документа его вернули в Мажилис на доработку.

Согласно его новеллам, для микрофинансовых организаций и банков будет введен запрет на начисление вознаграждения пос­ле 90 дней просрочки по всем непогашенным потребительским кредитам. Также планируется ввес­ти запрет на выдачу банками и МФО потребительских кредитов населению свыше максимальных размеров, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа (для МФО – 3 млн тенге, для банков – 5 млн тенге). Законопроектом предусматривается обязанность по урегулированию возникшей задолженности по мошенни­ческим кредитам в виде приостановления начисления вознаграждения и претензионно-исковой работы на период проведения следственных мероприятий. При этом к клиенту прекращаются требования в случае наличия вступившего в законную силу решения суда, в котором установлен факт оформ­ления займа мошенни­ческим способом.

– С февраля этого года казах­станцы могут устанавливать доб­ровольный отказ от получения кредитов, – добавляет депутат. – В рамках законопроекта при выдаче займа на сумму свыше 1 000 МРП сотрудники банка должны будут запрашивать разрешение у супругов клиентов. Также будет введен двухлетний мораторий для финансовых институтов по продаже проблемных кредитов коллекторам. Это значит, что теперь банки будут более ответственно подходить к выдаче займов.

Предполагается, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг», который находится на обсуждении рабочей группы, позволит снизить коэффициент долговой нагрузки.