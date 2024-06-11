В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек

Общество
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Андрей Кратенко, Петропавловск

Ключи первым новоселам торжественно вручал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

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– Паводок небывалых масштабов сплотил североказахстанцев, – сказал он. – Пострадавших жителей особенно воодушевили приезд Главы государства и его слова о том, что никто не останется без поддержки.

В числе 53 семей, уже получивших ключи от нового жилья, оказалась семья Ларисы Каськовой. До паводка они с мужем, дочерью и двумя внуками жили в микрорайоне «Подгора».

– Дом был старый, шлакоблочный, всего 33 квадрата, – рассказывает Лариса Михайловна. – В сравнении с ним этот новый дом просто дворец, здесь у каждого из нас будет своя комната.

Лариса Каськова хорошо помнит день, когда старый дом затопило по самый конек. Они с мужем буквально бежали, успели спасти только телевизор и микроволновку... Лариса Михайловна работает в детском садике помощником воспитателя. Муж – водитель-дальнобойщик.

– Сейчас у нас такая радость! – восклицает она. – Я первой выразила желание получить именно дом, а не квартиру. Поэтому и дом у нас № 1. Мы привыкли жить на земле, на свежем воздухе легче. Здесь так просторно! Чувство радости переполняет. Спасибо акиму Петропавловска! Мы очень благодарны государству за то, что поддержали, построили нам такие шикарные дома.

Напомним, по поручению Главы государства в Северо-Казахстанской области проводится комплексная работа по решению жилищного вопроса для пострадавших от паводка. В областном центре приобретаются квартиры, механизированные бригады ремонтируют дома, а на средства меценатов строятся 700 домов.

Первые 53 дома в новом мик­рорайоне «Бірлік» были построены всего за пять недель на средства фонда «Қазақстан халқына». Завод «ЗИКСТО» выделил средства на покупку бытовой техники и мебели для новоселов.

#ущерб #паводок #СКО #жилье #новоселье

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