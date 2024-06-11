Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном

Накануне государственного визита в Казахстан Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью «Казахстанской правде» рассказал о перспективах развития казахско-корейского стратегического партнерства.

– Господин Президент, Казахстан и Республика Корея за последние 30 с лишним лет наладили прочное и конст­руктивное взаимодействие по самому широкому спектру направлений, выведя двусторонние отношения на уровень стратегического парт­нерства. Этому, безусловно, способствовал активный диалог на высшем политическом уровне: каждая встреча глав наших государств придает импульс дальнейшему развитию казахско-корейского сотрудничества. Что будет на повестке дня Вашего нынешнего визита в Казахстан? Каких результатов ожидаете от переговоров в Астане?

– С момента установления дип­ломатических отношений в 1992 году между Республикой Корея и Казахстаном сложились тесные дружеские отношения и сотрудничество, основанные на глубокой связи и взаимном доверии. И 2024 год особенно важен для наших стран, поскольку в этом году Корея и Казахстан отмечают 15-летие установления стратегического партнерства.

Между нашими странами действительно налажен очень активный диалог – за прошедшие годы состоялось 16 встреч на высшем уровне и регулярно проводятся переговоры на высоком уровне.

Мой первый визит в Казах­стан внесет вклад в дальнейшее укреп­ление стратегического партнерства между нашими странами, следуя за государст­венным визитом Президента Касым-Жомарта Токаева в Корею в 2021 году и встречей между нами в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в прошлом году.

Переговоры на высшем уровне в Астане углубят сотрудничество в области энергетики, инфраструктуры и обрабатывающей промышленности. Кроме того, будет возможность обсуждения путей расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных областях, ориентированных на будущее, включая ключевые полезные ископаемые, науку и технологии, окружающую среду, сельское хозяйство и меры реагирования на изменение климата.

Благодаря данному визиту я надеюсь на укрепление доверия и углубление дружеских отношений с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, под чьим мудрым руководством развивается Казахстан.

– Развитие торгово-экономического сотрудничества является приоритетным для обеих наших стран. Соглас­но статистическим данным Казахстана, в прошлом году объем взаимной торговли между Казахстаном и Южной Кореей составил шесть миллиардов долларов. Ваша страна входит в топ-10 инвесторов в экономику Казахстана. Какие факторы способствовали такому динамичному росту и каковы долгосрочные цели, поставленные странами по расширению торгово-экономического сотрудничества?

– Корея и Казахстан развивают экономические связи и сотрудничество с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.

За прошедшие 30 с лишним лет объем торговли между двумя странами увеличился более чем в 500 раз, в результате Казахстан стал крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Кореи в Центрально-Азиатском регионе.

Динамичное расширение экономического сотрудничества обус­ловлено тем, что две страны имеют взаимодополняю­щую промышленную структуру, а прочные доверительные отношения были установлены благодаря успешным примерам сотрудничества, таким как Карабатанская ТЭС комбинированного цикла и Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД).

Институциональная база поддержки экономического сотрудничества между двумя странами была усилена подписанием в прошлом году Рамочного соглашения о содействии торговле и инвестициям (TIPF).

Я надеюсь, что этот визит станет возможностью для достижения конкретных результатов сотрудничества в таких областях, как критические минералы, обрабатывающая промышленность и инфраструктура.

– Мир сейчас находится на этапе «большого энергетичес­кого перехода». Казахстан и Республика Корея поставили перед собой задачу полнос­тью перейти к углеродной нейтральности. Какое сотрудничество могут развивать две страны в сфере энергетики для достижения этой цели?

– Реагирование на изменение климата является глобальной задачей, для решения которой Корея стремится к углеродной нейтральности к 2050 году, тогда как Казахстан поставил себе дос­тижение этой цели к 2060 году.

Согласно данным Европейского союза, выбросы углерода в секторе производства электроэнергии являются самыми высокими и составляют 27,5% от общемировых выбросов углекислого газа, и, следовательно, сокращение выб­росов углерода в данном секторе является ключом к достижению углеродной нейтральности.

Корея прилагает усилия по расширению безуглеродной энергетики (Carbon-Free Energy, CFE), основанной на атомной энергетике и возобновляемых источниках энергии. Насколько мне известно, Казахстан также наращивает усилия по сокращению выбросов углекислого газа, главным образом в секторе производства электро­энергии, из-за высокой доли произ­водства тепловой энергетики.

Корея обладает лучшей в мире конкурентоспособностью в облас­ти атомных электростанций, возоб­новляемых источников энергии, а также в области повышения эффективности производства электроэнергии, поэтому потенциал сотрудничества с Казахстаном в этих сферах велик.

Планируется, что многие соответствующие корейские компании будут участвовать в сопровождении данного государственного визита в целях обсуждения сотрудничества в области энергетики, и я надеюсь, что конкретные договоренности в этой сфере будут достигнуты.

– Казахстан проводит сис­темные реформы не только в политической, но и в экономической сфере. Одной из наших целей является соз­дание высокотехнологичных производств и развитие экономики знаний и сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Успехи Республики Корея в этой области признаны во всем мире. Во время визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Сеул в 2021 году он выразил заинтересованность в привлечении южнокорейских партнеров к реализации совместных проектов в таких стратегически важных для Казахстана областях четвертой промышленной революции, как искусственный интеллект и большие данные. Как развивается сотрудничество в этих областях?

– С момента подписания четвертого Меморандума о сотрудничестве в промышленной сфере между Кореей и Казахстаном в 2019 году продолжается активное сотрудничество между двумя странами в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Прежде всего мы реализовали первый этап проекта сотрудничества в области ИТ с 2020 по 2022 год с целью создания платформы анализа больших данных в Казахстане и оказания поддерж­ки компаниям, университетам и государственным пользователям в совершенствовании их возможностей анализа и использования больших данных.

С 2023 года мы развиваем более продвинутый проект второго этапа, который включает в себя разработку политики в области искусственного интеллекта, облачных технологий и больших данных.

В частности, наше правительство оказывает интенсивную поддерж­ку в разработке стратегий в облас­ти ИКТ, таких как национальная стратегия развития искусственного интеллекта, меры по содействию сбора и использованию больших данных, а также план по созданию единого облачного центра обработки данных правительства в соответствии с политической средой Казахстана.

Я надеюсь, что успешный опыт Кореи в области ИКТ и прочное сотрудничество в сфере высоких технологий между двумя странами будут способствовать экономичес­кой трансформации Казахстана и развитию отрасли ИКТ.

– Большое место во взаимо­отношениях наших стран занимает и культурно-гума­нитарная сфера. Какие проекты, интересные кейсы сотрудничест­ва в этой сфере Вы бы могли выделить?

– В развитии стратегического партнерства между двумя странами важную роль сыграли тес­ные гуманитарные и культурные обмены между двумя народами.

В 2010 году Республика Корея открыла Корейский культурный центр в Астане, первый в Цент­ральной Азии, и с тех пор проводит различные культурные мероприятия, направленные на повышение осведомленности казахстанцев о Корее и углубление взаимопонимания между двумя народами.

В частности, в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2022 году Корея и Казахстан объявили 2022–2023 годы «Годом взаимного культурного обмена» и продвинули сотрудничество в различных областях, включая анимацию, театр, молодежное искусство и K-pop, предоставляя важную возможность для народов обеих стран лучше понять друг друга.

Тесные культурные и гуманитарные обмены продолжают расширяться и по сей день.

Правительство Кореи планирует создать корейский рекламный центр Comic Con на крупнейшем фестивале комиксов в Центральной Азии, который пройдет в Астане в сентябре, где будет продемонстрировано множество интересных мероприятий, таких как выступления K-pop и традиционные ремесла.

Кроме того, «Музей азиатской культуры», расположенный в городе Кванджу, Корея, планирует со следующего года провести специальную выставку, посвященную Центральной Азии, для знакомства корейского народа с культурным наследием Центральной Азии, включая Казахстан.

И наконец, отражая все более тесные отношения между двумя странами и высокий спрос на поезд­ки, прямые рейсы между столицами двух государств, прерванные вследствие пандемии COVID-19, будут возобновлены спустя четыре года, что поспособствует дальнейшей активизации человеческого обмена.

– В Казахстане проживает большая корейская диаспора. Как, по Вашему мнению, корейские соотечественники способствуют укреп­лению сот­рудничества и связей между Кореей и Казахстаном?

– В Казахстане проживают около 120 000 этнических корейцев, и это вторая по численности диаспора в Центральной Азии, имеющая схожие аспекты с Кореей, включая язык, культуру и образ жизни.

Активные обмены между корейской диаспорой и Кореей также будут способствовать развитию корейско-казахстанских отношений.

Во-первых, корейская диаспора может внести свой вклад в продвижении культурного взаимопонимания и гармонии между Кореей и Казахстаном. Корейские соотечественники, успешно обос­новавшиеся в Казахстане, хорошо понимают как корейскую, так и казахскую культуру. Корейцы могут ближе познакомиться с культурой Казахстана благодаря корейским соотечественникам, в свою очередь и казахский народ также может стать ближе к корейской культуре через общение с этническими корейцами.

Это соответствует духу Казахстана как многонационального государства, где сосуществуют различные культуры и традиции.

Во-вторых, человеческий обмен между двумя странами с участием корейских соотечественников может создать более разнообразные и высокодоходные бизнес-возможности.

Корея обладает опытом достижения быстрого экономического роста и технологическим потенциалом мирового уровня, а Казахстан обладает большим потенциалом роста как логистического и транспортного узла с богатыми минеральными и энергетическими ресурсами и благодаря своим природным географическим условиям имеет большой потенциал в качестве логистического и транс­портного узла, поэтому велика взаимодополняемость экономик двух стран.

Корейские соотечественники, играя важную роль связующего звена, соединяющего компании двух стран, смогут реализовать потенциал корейско-казахстанского сотрудничества и максимизировать синергию в сфере бизнеса.

Правительство Кореи работает над дальнейшим развитием обменов между корейской диаспорой и Кореей для большего расширения возможностей, где этнические корейцы смогут внести свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Например, мы реализовываем проекты, предоставляющие возможность расширить связи между этническими корейцами в Цент­ральной Азии и корейцами в Корее, а также приглашаем в Корею этнических корейцев следующего поколения с целью ознакомления их с корейской культурой.

Благодаря этому Правительство Кореи создаст среду, в которой корейцы смогут активно вносить вклад в развитие отношений между двумя странами и способствовать развитию местного общества в Казахстане.

– Безусловно, укреплению связей между странами способствовало и введение безвизового режима 10 лет назад. Наши граждане с удовольствием посещают Южную Корею как туристы и с целью лечения. Но есть также запрос на легальную трудовую миграцию. Насколько известно, сейчас этот вопрос прорабатывается соответствующими ведомствами. Когда можно ожидать конкретных решений?

– Человеческие обмены между странами могут стабильно развивать двусторонние отношения на основе понимания и сочувствия друг к другу, выходя за рамки простой миграции рабочей силы.

Корея активно открывает свои двери – от традиционной обрабатывающей промышленности до высокотехнологичной.

Казахстан – это страна, имею­щая большие исторические и культурные связи с Кореей, пос­кольку здесь проживает большое количество корейских соотечественников.

Я надеюсь, что на переговорах на высшем уровне увенчаются успехом обсуждения касательно сис­темы выдачи разрешений на трудоустройство.

– Наши страны ведут диалог не только на двустороннем, но и на многостороннем уровне. Здесь стоит отдельно упомянуть такой формат, как Цент­ральная Азия – Республика Корея: он был запущен более 15 лет назад, что уже говорит о важной роли, которую наш регион играет во внешней политике вашей страны. Собственно, нынешний визит в Казахстан – это часть вашего турне по странам ЦА. Как бы Вы оценили динамику и перс­пективы сотрудничества ЦА и Республики Корея?

– С 2007 года ежегодно проводится Форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» с участием пяти стран Центральной Азии.

В 2017 году для более систематической реализации сотрудничества был создан Секретариат по сотрудничеству «Центральная Азия – Республика Корея». Форум был повышен до уровня министров иностранных дел и зарекомендовал себя как ключевой консультативный орган высокого уровня по сотрудничеству между Кореей и Центральной Азией.

Мой визит в Центральную Азию в период роста глобальных сложных кризисов и неопределенности демонстрирует важность, которую дипломатия Республики Корея придает потенциалу и стратегичес­кой ценности Центральной Азии.

На протяжении последних трех десятилетий Республика Корея и Центральная Азия тес­но сотрудничали в таких областях экономики, как энергетика, строительство, торговля и инвестиции, а также установили всестороннее и образцовое парт­нерство в таких областях, как здравоохранение, образование и окружающая среда.

Перед данной поездкой я объ­явил об «Инициативе сотрудничест­ва между Респуб­ликой Корея и Центральной Азией, К-Шелковый путь (K-SILK ROAD)», впервые обозначив стратегию Республики Корея в отношении Центральной Азии.

Эта инициатива, включающая три принципа сотрудничества, – товарищество, объединение и созидание – отражена в плане будущего сотрудничества с Цент­ральной Азией. Она основана на видении свободы, мира и процветания и на принципе, согласно которому Корея и страны Цент­ральной Азии будут стремиться развиваться вместе в инновационном и творческом плане, плечом к плечу.

Данная инициатива станет новой вехой в выведении на новый уровень партнерства в будущем между странами Центральной Азии, включая Корею и Казахстан.

В ходе этого визита мы планируем подробно рассказать Президенту Касым-Жомарту Токаеву о нашей «Инициативе сотрудничест­ва «К-Шелковый путь», а также детально обсудить конкретные пути ее реализации, которые позволят существенно углубить взаимодействие между двумя странами.

– Казахстан с момента обретения независимости позиционирует себя как ответственный член мирового сообщества, продвигая на глобальном уровне ценности и принципы мирного сосуществования и устойчивого развития для всех. В частности, одна из «визитных карточек» нашей внешней политики – лидерство в вопросах ядерного разоружения и нераспространения. Как Республика Корея оценивает роль нашей страны в деле денуклеаризации?

– Казахстан является образцовым государством в мире. Ваша страна не обладает ядерным оружием, закрыла Семипалатинский ядерный полигон, где во времена «холодной войны» проводились сотни ядерных испытаний, и доб­ровольно избавилась от большого количества ядерного оружия, которое было получено после распада Советского Союза и обретения Казахстаном независимости.

Кроме того, Казахстан продолжает возглавлять различные усилия по предотвращению распространения и применения оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций, и становится настоящим лидером международного сообщества, стремящегося к гуманности и миру.

Республика Корея наряду с Казахстаном также активно участвует в усилиях международного сообщества по денуклеаризации и нераспространению ядерного оружия.

Однако Северная Корея, несмот­ря на неоднократные решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и единое мнение международного сообщества, призывающие ее отказаться от ядерных разработок, продолжает разрабатывать ядерное оружие и средства его транспортировки, серьезно угрожая международному миру и безопасности.

Кроме того, ядерные разработки Северной Кореи являются опас­ным и безответственным актом, подрывающим основы международного режима нераспространения, который Корея и Казахстан упорно защищают и развивают.

Казахстан, имеющий опыт отказа от ядерного оружия в интересах безопасности региона и мира для человечества и как ведущая страна в области денуклеаризации, может сыграть важную роль в усилиях Правительства Кореи и международного сообщества по созданию свободного и мирного Корейского полуострова.

Данный вопрос я также планирую подробно обсудить с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В заключение прошу казах­станский народ проявить интерес к поддержке мира на Корейском полуострове.