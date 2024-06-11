Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Речь идет о побережье возле поселка Новая Бухтарма в районе Алтай.

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Накануне сезона отпусков коммунальное государственное предприятие «Тепловодоцентраль» уведомило предпринимателей о новом обязательном требовании – разбавлять водой жидкие бытовые отходы. По словам директора компании «Вояж-­Алтайский Казахстан» Ирины Клиновицкой, коммунальщики внесли изменения в типовой договор, в соответствии с которыми потребитель должен доставить отходы на своем транс­порте, в разбавленном виде, в специальное место. И сдать по талону.

– Раньше такого не было, – отметила руководитель ТОО. – В договор еще оказались включены виды услуг, которыми предприниматели не пользуются.

Ситуация вызвала резонанс, ее рассмотрели в областной палате предпринимателей. Как пояснили в ходе заседания специалисты коммунального предприятия, очистные сооружения поселка Новая Бухтарма рассчитаны только на сети самого населенного пункта. Из семи иловых карт в рабочем состоянии пять. Две простаиваю­щие площадки планируется отремонтировать, на эти цели выделено 15 млн тенге. В целом обслуживание баз отдыха – это головная боль для КГП. На туробъектах нередко отправляют в отходы все подряд, очистные соо­ружения постоянно забиваются.

– Поэтому мы решили проводить прием по талонам, – пояс­нили представители КГП «Тепловодоцентраль».

По словам директора областной палаты предпринимателей Кайрата Мамырбаева, без решения проблем нормальных коммунальных услуг, в том числе по водоснабжению и канализации, невозможно развивать туризм. Летний сезон короткий, нужно без промедления выходить с предложениями по реконструкции и развитию инженерной инфраструктуры. В качестве примера можно использовать опыт туристической зоны на Алаколе.

Новое содержание типового договора также заинтересовало областной департамент по регулированию естественных монополий. По словам его руководителя Армана Малика, КГП, во-первых, обязано загодя уведомить предпринимателей об изменении тарифов, а во-вторых, вправе включить в смету затраты на поэтапную реконструкцию и модернизацию.

– И массу вопросов вызывает требование разбавлять отходы питьевой водой, – высказал недоумение антимонопольщик. – Президент страны говорит, что питьевую воду нужно экономить и рационально использовать.

Сейчас антимонопольное ведомство подключилось к рассмотрению типового договора, в том числе по вопросу разбавления отходов. В департаменте отметили, что в соответствии с законодательством запрещается предъявлять потребителям необоснованные требования.

Напомним, в феврале «Казправда» рассказала о возможном загрязнении Бухтарминского водохранилища канализационными стоками, накопленными летом 2023 года в резервуаре очистных сооружений известного дома отдыха («Слили или не слили?», 6 февраля 2024 года). Несмотря на то, что местная жительница обратилась с заявлением в полицию и приложила видео, правоо­хранительные органы и следом экологи ответили, что принять меры реагирования не представляется возможным.

#отдых #очистные сооружения #Новая Бухтарма #Тепловодоцентраль

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