Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане

Фото: Satbayev University

Студенты десяти вузов Казахстана собрались в Жамбылской области, чтобы принять участие в первой республиканской Универсиаде по геологии. В течение пяти дней они должны будут показать свои знания и практические навыки геолога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Satbayev University

Программу соревнований разработали в Satbayev University по авторским методикам сотрудников вуза. Также организаторы подготовили интересную насыщенную культурно-развлекательную программу.

Универсиада проходит на учебном полигоне Satbayev University, расположенном у подножья хребта малый Каратау - одном из самых живописных мест Жамбылской области. Здесь на поверхность выходит множество геологических обнажений различных эпох формирования Земли, что делает его уникальным природным учебным пособием и идеальным местом для проведения геологических исследований.

Студенты Satbayev University традиционно проходят на полигоне глубокую геологическую практику: проводят исследования, живут в палатках и ходят в походы, как настоящие геологи, отмечают в вузе.

«Цель универсиады – подготовка нового поколения геологов. Это важно для Казахстана в условиях завершения эпохи легкой нефти. Чтобы развивать собственное производство, важно исследовать месторождения редкоземельных металлов», – считает Аскар Сыздыков, директор Института геологии и нефтегазового дела им. Каратая Турысова Satbayev University.

В Казахстане уже регулярно проводится республиканская олимпиада Юный геолог для школьников. Соревнования по геологии для студентов проходят впервые по инициативе Satbayev University, история которого началась 90 лет назад с создания Горно-металлургического института. Универсиада проводится при поддержке Комитета геологии Казахстана, компании «Казахмыс–Барлау», а также других предприятий Казахстана, работающие в области геологоразведки, добавили в пресс-службе.