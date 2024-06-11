В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации

На участке, принадлежащем жительнице Шымкента Балтакуль Сейтбековой, построили дорогу и проложили тротуар, а на оставшемся клочке земли разбили клумбу. Одним словом, распорядились чужой собственностью как своей, хотя согласно целевому назначению на этом месте должно быть построено административное здание. При этом никто из сотрудников управлений акимата города, имевших отношение к проектированию транспорт­ной артерии и ее строительству, заблаговременно не озаботился вопросом изъятия земли под государственные нужды, зная о том, что у участка есть хозяин.

Все повторилось точь-в-точь как в случае с Нуржаном Астанакуловым. Историю о том, как по принадлежащему предпринимателю земельному наделу проложили кольцевую дорогу, наша газета рассказала в материале «Дорожную развязку построили на… частном участке» («Казахстан­ская правда», 11 апреля 2024 года). Пос­ле публикации вопрос незаконного захвата земельного участка местными исполнительными органами решен: все необходимые документы оформили, компенсацию за изъятие земли предпринимателю выплатили.

Балтакуль Сейтбекова только вначале пути по отстаиванию своего права на полагающуюся по закону выплату. Вступая в переписку с управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента и управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, предпринимательница надеялась, что сотрудники уполномоченных органов примут меры, оперативно все оформив, как и обещали. Однако туманный письменный ответ, гласящий, что «изъятие будет проведено только после разработки проектной документации, которая возможно будет одобрена эксперт­ным зак­лючением и где будет построе­на автодорога», отдаляет эту перс­пективу на неопределенное время.

– Получается, что управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог намерено разработать документацию, провести ее экс­пертизу на дорогу, которая уже построена? – недоумевает Балтакуль Сейтбекова. – При этом в ответе нет ни слова о выплате мне компенсации. Да что там компенсации, если передо мной никто даже не извинился за захват моей частной собственности!

Осознав, что самостоятельно добиться справедливости будет очень сложно, Балтакуль Сейтбекова обратилась за помощью в Палату предпринимателей. Учитывая, что обращения, так или иначе связанные с земельными вопросами, составляют больше трети от общего чис­ла заявлений, специалисты решили проанализировать процедуру изъятия земель на государственные нужды и рассмотреть вопрос на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей «Атамекен».

В итоге выяснилось много интересного, не совсем понятного и порой необъяснимого.

– Возьмем, например, улицу Аргынбекова, на которой расположен земельный участок Балтакуль Сейтбековой, – обратил внимание членов совета старший помощник прокурора города Шымкента Нуржан Нурланұлы. – Дорога введена в эксплуатацию в 2014 году. С тех пор десять лет прошло. Есть сведения, что до сих пор там находятся земельные участки, которые подлежат изъя­тию для государственных нужд.

Процедура изъятия земельного участка для государственных нужд должна осуществляться в соответствии с нормами Закона РК «О государственном имуществе», есть на этот случай четко прописанный алгоритм.

– Мы видим, что в Шымкенте не соблюдается утвержденный алгоритм изъятия, – комментирует ситуацию заместитель директора Палаты предпринимателей города Шымкента Майя Исаева. — Это приводит к тому, что собственников лишают земли, либо предлагают компенсацию, сумма которой не соответствует рыночной стоимости и, естественно, не устраивает собственника. Все это порождает многочисленные судебные тяжбы и недовольство граждан. Изучение гражданских дел показало, что предъявление исков в суд в основном инициируется чиновниками. Вместо досудебного урегулирования спора, если собственники земельных участков не соглашаются с размером компенсации, они всех отправляют в суд. Законом же предусмотрено рассмотрение спорных вопросов на площадке Согласительной комиссии. Это значительно снизило бы нагрузку на судебные органы, ускорило процедуру изъятия земель и не задерживало реализацию проектов.

А еще сэкономило бы десятки, а то и сотни миллионов бюджетных тенге. Анализ показывает, что за последние три года все иски, касающиеся размера выплаты компенсации при принудительном изъятии земли под государственные нужды, судами удовлетворены. При этом устанавливается сумма компенсации на 10–20% больше, чем в предъявленных исках. Увеличение производится по результатам проведенной судебной экспертизы по определению реальной рыночной цены.

Так, в 2024 году из предъявленных девяти исков на общую сумму 782 510 697 тенге по результатам рассмотрения гражданских дел и проведенной судебной экс­пертизы предпринимателям выплачен 1 023 371 821 тенге. В прошлом году сумму компенсации суд увеличил почти втрое. Кроме того, судом вынесены несколько частных определений в адрес уполномоченных органов за продление сроков изъятия земельных участков, а также их освоение до проведения процедуры изъятия, которая становится по сути дела захватом.

– В 2015 году я в суде защищал права жительницы Шымкента Перизат Кулембетовой, – рассказывает член совета Кайрат Акенов. – Ее участок оценили в шесть миллионов тенге. После неоднократных обращений и длительной переписки с чиновниками переоценили в семь с половиной миллионов тенге. В суде стоимость определили в 18 миллионов тенге! Это результат того, что не работает Согласительная комиссия. Если физическое лицо или предприниматель не соглас­ны с оценкой, этот вопрос акиматом не выносится на обсуждение Согласительной комиссии – от заявителя просто отмахиваются и посылают в суд. В итоге компенсация увеличивается в разы. Не было бы таких астрономических сумм, если бы использовали все инструменты досудебного урегулирования спора.

– Все пущено на самотек из-за того, что Согласительная комиссия не рассматривает внимательно заявления, не учитывает местоположение участка, наличие коммуникаций и прочее, и все это ведет к формированию коррупционного поля, – считает член совета Владимир Накисбаев. – Кто из представителей акиматов когда-нибудь понес наказание за эти нарушения закона? Вы слышали об этом хоть раз? И я не слышал такого. Сегодня Сейтбекова пишет заявление, завтра еще кто-то, а мы в ответ будем слушать детский лепет оправданий от чиновников? Творится настоящий бардак. Речь идет о системности нарушений. Надо именно с этой точки зрения рассматривать пробле­му. Если к вам в дом зайдут и заберут холодильник, вы молчать будете? У каждого человека есть планы относительно земли, а у него эту землю забрали и теперь рассказывают, что десять лет спустя после строительства дороги разработают документацию, проведут экс­пертизу и, может быть, когда-то выплатят компенсацию.

Нуржан Нурланұлы отмечает, что проблем с изъятием земель в городе немало, и считает, что необходимо провести инвентаризацию земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд.

Необходимость этого под­тверж­дает и ситуация, в которой оказалась жительница Шымкента Хиуаз Алишева. Она пришла на акцию «Народный юрист», чтобы получить профессиональную консультацию, не понимая, как могло случиться, что больше одного гектара принадлежащей ей земли сельхозназначения использовали под прокладку высоковольтной линии элект­ропередачи и подземного газопровода, не посчитав нужным не то что провести процедуру изъятия, но даже поставить об этом собственницу в известность.

Хиуаз Алишева написала заявление в прокуратуру города, сотрудники которой пообещали помочь ей решить вопрос выплаты компенсации.

Заместитель руководителя управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог города Шымкента Омир Калыбаев, на которого обрушился поток замечаний от возмущенных членов совета, проинформировал, что отныне по поручению аппарата акимата города каж­дое управление будет выносить на рассмотрение и обсуждение проблемные вопросы, касающие­ся изъятия земельных участков для госнужд, а также проведения ревизии земельных участков в полосе отвода.

Председатель совета Мелес Сейтжанов считает, что уполномоченным органам следует шире использовать возможности согласительных комиссий и предложил включить в их состав представителя от городской Палаты предпринимателей, членов Регионального совета при Палате предпринимателей Шымкента.