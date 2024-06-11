Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»

Глава государства принял президента футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо Торреса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в нашей стране футбольной академии «Атлетико Мадрид».

Отметив, что испанский клуб пользуется всемирной известностью, президент Казахстана поблагодарил Энрике Сересо Торреса за готовность поделиться опытом и поддержать данный вид спорта в нашей стране.

Как подчеркнул глава государства, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола. В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.

Энрике Сересо Торрес рассказал, что сегодня академии «Атлетико Мадрид» действуют во многих странах мира

Для того, чтобы юные таланты заиграли в лучших футбольных лигах мира, в академии особое внимание уделяется внедрению передового опыта и повышению квалификации тренеров и наставников.

Футбольная академия «Атлетико Мадрид» будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области.

Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба «Атлетико Мадрид».