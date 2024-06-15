Новый этап развития системы здравоохранения страны

Для каждого медицинского работника главной миссией является сохранение жизни и здоровья граждан. Выполнение данной задачи требует много труда и усилий, высокой ответственности и отдачи, гуманности и милосердия. Вся страна высоко ценит труд казахстанских медицинских работников!

Развитие здравоохранения в нашей стране находится под пристальным вниманием Президента Касым-Жомарта

Кемелевича Токаева. Совсем недавно Глава государства посетил два значимых медицинских объек­та – новый корпус

Национального научного онкологического центра, который планируется открыть в августе текущего года, и Национальный координационный центр экстренной медицины, – продемонстрировав свою приверженность повышению качества медицинских услуг и укреплению здоровья граждан.

В Казахстане в 3 323 амбулаторно-поликлинических организациях и 872 стационарах работают 81,3 тыс. врачей, 5,2 тыс. медсестер с высшим медицинским образованием и 190,6 тыс. средних медработников. Именно такая широкая сеть организаций и большая команда медицинских работников вносят основной вклад в повышение показателей продолжительности жизни, снижение смертности от заболеваний и улучшение качества жизни казахстанцев.

Отмечу, что за последние пять лет продолжительность жизни в стране выросла на два года (с 73 до 75 лет), общая смертность снизилась на 9%, материнская – на 16,8%, младенческая – на 8,5%, смертность от болезней системы крово­обращения – на 11,9% и злокачественных новообразований – на 15,3%.

Финансирование отрасли тоже планомерно растет, в прошлом году мы достигли исторической отметки в 4,7 трлн тенге, или 4% от ВВП. Из этой суммы 67% приходится на государство и 33% – на частные расходы. Такая структура расходов вызывает определенную обеспокоенность в обеспечении экономичес­кой доступности медицинской помощи.

Министерство здравоохранения и весь государственный аппарат работают над тем, чтобы выделяе­мые из государственных источников средства способствовали планомерному снижению нагрузки на карманы граждан и гарантированию доступности помощи. Таким образом, основным приоритетом становится повышение эффективности и прозрачности использования средств на всех уровнях оказания медицинской помощи и профилактики заболеваний.

Задачи новые, цель одна

Здравоохранение – одна из социально важных сфер, которой государство уделяет повышенное внимание. За последние годы было немало реформ, но особенно много вопросов возникло у населения к системе обязательного медицинского страхования.

Согласно концепции «слышащего государства» мы стремимся своевременно реагировать на запросы общества и интересы граждан, но с учетом сохранения баланса интересов всех сторон. Поэтому каждое обращение для нас действительно важно.

Как известно, Глава государства 7 февраля 2024 года поставил перед новым Правительством задачи обеспечить должный контроль за расходованием государственных средств, высокую проз­рачность и эффективность их использования, высокое качество медицинской помощи, внедрение единого пакета медпомощи и расширение охвата отдельных социально неблагополучных категорий граждан медстрахованием, особенно в сельской местности.

Министерством здравоохранения проведена глубокая сис­темная диагностика и выявлены причины проблем в системе обязательного медицинского страхования и в целом отрасли. В данный момент мы работаем над устранением системного сбоя в работе всех управленческих звеньев системы здравоохранения, выстраиваем институциональный каркас по управлению материальными и финансовыми ресурсами, повысили персональную ответственность на всех уровнях управления за достижение результатов.

Что необходимо для решения проб­лем? Очевидно, что требуется перестройка всей системы оказания медицинской помощи, обеспечение высокого уровня прозрачности и эффективности выделяе­мых средств, существенное повышение качества государственного управления системой здравоохранения, формирование единого пакета и переход от смешанной модели финансирования к страховой.

Задач много. К примеру, предстоит обеспечить отзывчивость системы здравоохранения к нуждам и интересам граж­дан, повысить доступность отдельных видов диагностики и лечения для незастрахованных граждан и прозрачность деятельности Фонда медстрахования.

Министерство здравоохранения работает над совершенствованием полноценной ведомственной статистики, что позволит достоверно оценить тренды в развитии системы здравоохранения страны и конечный результат от внушительного объема государственных вливаний.

Несмотря на критику в отношении системы ОСМС, ее необходимо сохранить, так как она приносит в отрасль свыше 1,4 трлн тенге в год, из них вне республиканского бюджета – 1,0 трлн тенге. Государству будет сложно компенсировать потери данного источника финансирования отрасли.

Критика общества в отношении прозрачности и эффективности использования средств отрасли обоснована. Для повышения уровня экономического и финансового менеджмента и координации в самом Минздраве усовершенствована структура управления.

Начата работа по формированию единого пакета медицинской помощи, который будет состоять из базовой час­ти, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан с учетом располагаемых ресурсов отрасли. Данная мера будет реализована поэтапно до 2027 года.

Внедрение в обязанности врачей функ­ции по вносу данных в многочисленные медицинские информационные системы свело на нет главную миссию врача – решение проблем пациентов. Сегодня на первичном приеме врач тратит около 13 минут на ввод сведений в информационные системы из 15–20 минут, по нормативу предназначенных для приема пациента. Это вызывает крайнее недовольство населения.

Но главным «узким горлышком» сис­темы здравоохранения стало внедрение обязательного прохождения диспетчера в лице врача общей практики (ВОП) или терапевта. Отсутствие цифрового сопровождения системы контроля потребления услуг усилило непродуктивные затраты времени граждан. В связи с этим начата работа по пересмотру стандартов, клинических протоколов, марш­рутов пациентов и порядка и правил взаимодействия с НАО «Фонд СМС».

Для улучшения качества и доступности медицинской помощи на селе с 2023 года реализуется пилотный национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», включающий обеспечение сельских населенных пунктов 655 новыми объектами ПМСП, повышение своевременности экстренной медпомощи путем модернизации 32 центральных районных больниц, подготовку 1 100 медработников для работы в сельских регионах. Эти меры позволят обеспечить раннее выявление заболеваний, улучшить профилактику и скрининговые программы, а также внедрить новые подходы к оказанию медицинской помощи для сельских жителей.

Утверждена долгосрочная Концепция развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года. Первый этап ее реализации включает проектирование и строительство ключевых объектов здравоохранения, предусмотренных 34 якорными проектами. Также будет продолжена работа по капитальному ремонту и оснащению медицинских учреждений в пределах выделенного финансирования на 2024–2026 годы. На втором этапе планируется модернизация 2,5 тыс. медицинских объектов путем нового строительства, ремонта и дооснащения.

С 1 июня текущего года повышаются размеры тарифов для организаций, оказывающих медицинскую помощь по родовспоможению, неонатологии, детской неврологии, детской аллергологии, ревматологии. К 1 сентября по мере завершения требуемых процедур планируется повышение тарифов по таким направлениям, как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология.

Принятые меры призваны обеспечить высокую доступность населения к качественной медицинской помощи, снижение карманных расходов граж­дан, а также снизить уровень риска убыточности медорганизаций. Новые подходы в тарифной политике решат задачу высокой недоступности помощи по отдельным нозологиям, а также стимулирования переноса оказания услуг на менее затратные этапы.

Требуют решения проблемы доступности и достоверности статистики, в том числе по кадрам и системе управления материально-техническими ресурсами, что позволит качественно планировать и управлять данными направлениями отрасли.

Особое внимание уделяется совершенствованию службы родовспоможения и детства. За сутки в стране рождаются порядка 1 000 детей. Ежегодно более 400 тыс. беременных наблюдаются у специалистов амбулаторной службы. Для сохранения здоровья и раннего выявления патологий у беременных и новорожденных проводятся скрининги, охватывающие более 11 млн малышей. Внедряется пилотный проект «Клиника одного дня». Проект реализуется поэтапно во всех регионах, что позволяет использовать инновационные методы пренатальной диагностики и своевременно выявлять риски рождения детей с патологиями.

Будут пересмотрены подходы к оказанию специализированной помощи населению. Первые меры уже приняты: с марта текущего года сокращается перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования, увеличен срок годности анализов в 3–6 раз, а также приняты меры по определенной оптимизации маршрутов пациентов.

Идет разработка видения дальнейшего развития системы здравоохранения и механизмов обеспечения нормального функционирования в текущих условиях. Разрабатываются и внедряются новые стандарты больничного менеджмента с учетом передового международного опыта, системы отбора руководителей медицинских организаций, по дальнейшему повышению ответственности и вовлеченности местных исполнительных органов за эффективность использования выделяемых ресурсов и финансовой устойчивости.

Кадры решают многое

О нехватке врачей, особенно узкой специализации, сказано много. Но до сих пор в отрасли не создана стимулирующая модель оплаты труда медработников, направленная на высокое качество медицинских услуг и сервисов.

Мы провели анализ политики в области подготовки кадров и качества обучения, переоценки действующих механизмов обеспечения их качественной и результативной деятельности, а также географических дисбалансов в размещении производительных сил.

К сожалению, по-прежнему существует проблема недостаточной укомплектованности штатов медорганизаций, и особенно это ощущается на уровне сельских населенных пунктов. Основными причинами дефицита является отток медицинских кадров, связанный с низкой мотивацией, правовой незащищенностью, наличием высокой психоэмоциональной нагрузки и недостаточными социальными гарантиями.

Концепция развития кадровой политики здравоохранения будет направлена в первую очередь на повышение имиджа и престижа профессии.

Попытки оцифровать процесс учета и создания единой системы предпринимались и ранее, но не были доведены до логического завершения. Сегодня на ежемесячной основе мои коллеги вручную собирают данные по наличию врачебных ставок. Планируется завершить создание Единой национальной системы учета кадровых ресурсов здравоохранения, где будет оцифрована практически вся информация от студента первого курса до работающего специалиста, начиная с процедуры распределения госзаказа, поступления, обучения, трудоустройства и непрерывного развития на протяжении всей профессиональной деятельности.

В целях совершенствования системы первичной медико-санитарной помощи реализуется комплекс мер, направленных на повышение квалификации врачей и медсестер поликлинического звена. Рассматриваются меры по повышению престижа профессии (повышение зарплаты, стимулирующие выплаты, профессиональный рост, трудовые и социальные льготы, создание комфортных условий труда).

Подводя итоги, хочу отметить, что для решения поставленных перед отраслью задач Министерство здравоохранения приступило к модернизации системы страхования и организации медицинской помощи, перестройке бизнес-процессов, обеспечению прозрачности, эффективности и рациональности использования выделяемых финансовых и материальных ресурсов, а также ориентированию кадров отрасли на решение вызовов, стоящих перед отраслью, с переносом главного акцента на нужды граждан и пациентов. Важным направлением определено повышение отзывчивости системы на нужды и пожелания населения. Вместе с медицинскими работниками мы достигнем всех заявленных целей.

В итоге мы получим усовершенствованную модель оказания медицинской помощи населению, ориентированную на нужды и потребности граждан. Будут максимально исключены необоснованные посещения врачей и исследования, перестроены маршруты пациентов, а работа всех звеньев оказания медпомощи будет хорошо скоординированной и взаимно интегрированной. Обязательства государства будут приведены в соответствие с располагаемыми ресурсами отрасли для достижения сбалансированности, ГОБМП будет построен на принципах реалистичности, обеспечена устойчивость деятельности медорганизаций, медицинские технологии и лекарственный формуляр будут основываться на доказанной эффективности, в ведомстве проработают внедрение сооплаты по ряду лекарственных средств и медуслуг с одновременным снижением нагрузки на карманы граждан за счет повышения доступности помощи оплачиваемых услуг по пакету ОСМС и ГОБМП.

Задач и планов перед медицинской общественностью поставлено много, ответственности – еще больше. В канун профессионального праздника от всей души поздравляю всех своих коллег с Днем медицинского работника!

Ваш труд – это пример самоотверженности, профессионализма и милосердия. Каждый день вы спасаете жизни, возвращае­те здоровье и вселяете надежду в сердца миллионов людей. Ваша работа требует огромной выдержки, знаний и бескорыстия. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых достижений. Пусть ваш труд всегда будет высоко оценен, а каждый рабочий день приносит удовлетворение и радость от помощи людям. Спасибо за вашу преданность профессии и человечность!