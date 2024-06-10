Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане

Экономика, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Главой государства подписан закон «О производстве и обороте органической продукции», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Закон направлен на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции.

В законе также предусмотрен ряд новых положений.

Во-первых, пересмотрены цели и задачи национального законодательства в области производства и оборота органической продукции.

Во-вторых, расширен круг производителей органической продукции, который, помимо физических и юридических лиц, допускает отнесение к таковым объединения производителей органической продукции (простые товарищества), осуществляющие производство органической продукции.

В-третьих, законом предусмотрены условия перехода к производству органической продукции, установлены требования к ее производству, маркировке и обороту.

В-четвертых, в целях соответствия международным практикам и стандартам в области производства органической продукции предусмотрены положения по формированию и функционированию системы совместных гарантий (PGS), основанной на принципах добровольного участия, внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции.

Текст закона публикуется в печати.

Также главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции».

#закон #президент. органическая продукция

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