Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства

Проект доверили Центру, как одной из самых успешных мировых компаний по профессиональному развитию в сфере образования

Фото Ерлана Капушева

В Душанбе завершился масштабный проект Европейского Союза и казахстанского Центра педагогического мастерства по содействию национальной системе образования Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz

В 2025 году республика планирует впервые принять участие в глобальном исследовании PISA, который учителя воспринимают как страновой и личный экзамен. Сегодня в Таджикистане начата системная работа по кардинальной трансформации школ и профессиональному развитию педагогов.

«Мы готовы интегрироваться в мировое образовательное пространство и стремимся к новым стандартам. Стратегическое решение об участии в PISA стало большой мотивацией для всех учителей», – поздравил участников проекта министр образования и науки Республики Таджикистан Рахимджон Саидзода.

Первыми приступили к обучению топ-менеджеры и тренеры республиканского и областных институтов повышения квалификации работников образования. Практически каждый велоят делегировал своих представителей, которым затем предстоит делиться актуальными знаниями со школьными комьюнити во всех регионах.

«Таджикистан идет к профессиональному тренерству вместе с казахстанскими коллегами, успешное сотрудничество знаменует новый этап в профессиональном росте наших учителей», – констатировал директор республиканского института повышения квалификации работников образования Навруз Мирзозода.

Востребованные программы включали самые успешные решения стратегического значения в контексте глобальных педагогических трендов. Особый интерес в операционном расписании вызвали такие актуальные темы, как расширение метапредметных компетенций преподавателей и развитие функциональной грамотности учеников.

Раушан Абишева и Талгат Мукутов первыми прилетели в Душанбе и первыми начали работать в новой программе Европейского Союза, в их профессиональном досье – участие в самых востребованных проектах Центра педагогического мастерства и обучение педагогов в разных странах.

«Каждый из наших коллег чувствует личную ответственность за то, чтобы поднять страновое образование на новый уровень. На специальной сессии для топ-менеджеров таджикского образования директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова проанализировала обязательные вводные для успешности любого проекта – стратегическое планирование, лидерские стандарты, создание команды, прикладные решения и другие приоритеты», - рассказывают они.

Июньский проект подтвердил, что Таджикистан заинтересован в масштабировании образовательных программ Европейского Союза, страна готовится к взрывному росту в национальной системе образования.

«Получение международного сертификата стало знаковым событием для каждого участника проекта и для всех педагогов нашей республики, с нового учебного года мы начнем внедрение казахстанских стандартов во всех школах и велоятах. Мы гордимся, что наши друзья единственные в стране получили институциональную аккредитацию и несколько программных сертификаций Европейского Института аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN», – признался директор столичного института повышения квалификации работников образования Шавкат Каримзода.

Руководитель проекта со стороны Европейского Союза Штефан Зеверт подчеркнул, что только образование может стать главным ответом на все глобальные вызовы в стремительно меняющемся мире.

«В июле-августе мы с Центром педагогического мастерства начинаем новый проект – по обучению более 1 200 душанбинских учителей, ждем из Астаны большой педагогический десант лучших тренеров, которые специализируются на развитии разных видов функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальных компетенций и креативного мышления», - поделился он.

Проект Европейского Союза подтверждает меморандум о масштабном сотрудничестве, который был подписан в Наурыз Центром педагогического мастерства и республиканским институтом повышения квалификации работников образования Таджикистана, и де-юре и де-факто закрепил успешное партнерство Астаны и Душанбе в гуманитарной сфере.

Представитель Европейского Союза в Республике Таджикистан Диана Димова отметила, что проект ЕС доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства, как одной из самых успешных мировых компаний по профессиональному развитию в сфере образования.

Ключевой международный эксперт Проекта ЕС по среднему образованию Айгуль Казжанова подтвердила заинтересованность таджикской стороны в участии в традиционной конференции WALS (World Association of Lesson Studies), которая впервые на постсоветском пространстве пройдет в Астане в сентябре.

Центр педагогического мастерства продолжает системный трансфер казахстанских интеллектуальных технологий в глобальное образование. Обучение в казахстанском Центре прошли педагоги Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Ханты-Мансийского автономного округа, Армении, в 2024 году впервые подключились к Астане африканские коллеги из малавийского педагогического колледжа «Nalikule College of Education».