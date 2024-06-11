Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»

Сегодня в МКИ обсудили подготовку к национальному конкурсу «Мерейлі отбасы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

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Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов отметил, что «Мерейлі отбасы» - один из уникальных проектов, прославляющих семейные ценности, который за десять лет успел стать брендом. Он подчеркнул необходимость проведения всесторонней информационной работы среди населения по участию в этом конкурсе.

К слову, за 10 лет в национальном конкурсе приняли участие более 20 тысяч семей.

В этом году прием заявок проходит с 15 мая по 15 июня. На сегодня 1207 казахстанских семей уже подтвердили своё участие. Также в пресс-службе отметили, что церемония награждения лауреатов конкурса «Мерейлі отбасы» проводится ежегодно в сентябре, накануне Дня семьи.

В совещании приняли участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместители акимов областей, представители гражданского общества, СМИ и победители прошлых лет.