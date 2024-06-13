Депутаты Мажилиса ознакомились с исследовательскими центрами университета NU

Мажилис, Образование
131

Свои научные разработки продемонстрировали ученые NU депутатам Мажилиса, посетившим университет с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на университет

Фото предоставлено университетом

Это экзоскелеты для реабилитации больных, лечение раковых опухолей, изучение нанообъектов, улучшение материалов для ядерных реакторов, очищение воды и генерация водорода при помощи фотокатализаторов.

Цель визита депутатов – ознакомление с деятельностью ведущего вуза страны, знакомство с молодыми казахстанскими учёными, которые вносят существенный вклад в развитие отечественной науки.

«NU в прошлом году вошел в топ 30% исследовательских вузов мира согласно международному престижному рейтингу Times Higher Education. В этом году, согласно этому же рейтингу, мы вошли в топ 11% университетов Азии, и почти топ 100 молодых университетов мира. И это все только за 14 лет работы. В этом году мы также работаем над получением общеинституциональной аккредитации от Quality Assurance Agency (QAA)», - отметил и.о. президента доктор Илесанми Адесида.

Мажилисменам показали генеральный план кампуса NU, высокофункциональные лаборатории геномной и персонализированной медицины, импульсного ускорителя, электронной микроскопии, Центр медицинской робототехники и исследований, а также продемонстрировали разработки Института интеллектуальных систем и искусственного интеллекта (ISSAI).

Секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна САВЕЛЬЕВА отметила, что очень важно транслировать опыт университета и НИШ в систему образования и науки.

«Мы со своей стороны будем работать, чтобы максимально сохранить и усиливать потенциал данных учебных заведений», - сказала она.

Молодые учёные NU рассказали мажилисменам о своих проектах в области исследования генома казахстанцев и их предрасположенности к различным заболеваниям, о разработке способа точечной доставки лекарств от рака именно в пораженные зоны без воздействия на здоровые. Особое внимание депутаты обратили на экзоскелет для реабилитации больных с нарушением моторных функций.

Профессор Айбек Ниеткалиев рассказал депутатам об успехах Центра медицинской робототехники и исследований (CEMRR), где разработали экзоскелет.

«В нашем Центре мы проводим исследования и разрабатываем роботов для хирургии и реабилитации, а также вычислительной патологии на основе искусственного интеллекта для диагностики рака. За счет грантов Всемирного банка в NU уже созданы реабилитационные роботы, которые в настоящее время используются для лечения людей с ограниченными возможностями», - говорит он.

В лаборатории импульсного ускорителя депутатам показали проект i-NURA (Nazarbayev University’s Research Accelerator)

«Данный ускоритель обеспечивает сверхбыстрое энергетическое воздействие на материалы. Создан в рамках коллаборации NU с национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США) и другими партнерами. Его запуск состоялся в 2019 году. Сегодня он позволяет проводить передовые исследования в области повышения эффективности функциональных свойств различных материалов, в первую очередь, для космической и атомной отраслей. Конечно, приобретение и развитие подобных дорогостоящих проектов возможно в рамках целевого финансирования», - отметил доктор PhD Марат Кайканов.

Также депутатам продемонстрировали работу супермощных микроскопов, с помощью которых в лаборатории NU изучают нанообъекты.

Исследователи Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) показали последние разработки в области ИИ. Ранее благодаря сбору и анализу крупнейшей базы данных голосов на казахском языке, ученые ISSAI разработали первую модель автоматического распознавания речи (ASR) для государственного языка, после, создали первый корпус для преобразования казахского текста в речь (KazakhTTS). Депутатам показали, как работает многоязычное распознавание речи для тюркских языков, двусторонний машинный перевод на 4 языка и другие проекты в области ИИ.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева отметила: «Впервые за многие годы, с момента создания университета, депутаты Парламента посетили NU. На меня большое впечатление произвели те научные работы, которые ведутся в университете. Действительно, здесь собрали лучшие умы не только Казахстана, но и привлекли наших ученых-казахстанцев, которые работали за границей. Мы смогли вернуть свои кадры, причем те, которые ценились за пределами Казахстана. И сегодня есть такие наработки, которых даже в мире и нет. Нам важно в дальнейшем сохранить тенденцию, которая была именно в части финансирования NU».

Руководство и ученые NU поблагодарили депутатов за оказанное внимание, заверив, что продолжат качественную интеграцию с мировым научно-образовательным сообществом и тесную синергию с казахстанскими вузами в вопросах развития отечественной системы образования и совершенствования научного потенциала.

#мажилис #депутаты #университет #NU #научные разработки

Популярное

Все
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В акимате определились с названием для нового района Астаны
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
Поэт от науки
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Снимают не сглаз, а ответственность
Соглашение ОПЕК+: Казахстан снова перевыполнил план по добыче нефти
Привлекаем все больше гостей
Работать на опережение
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Итоги педагогического конкурса TEACHER OF THE YEAR подвели …
Более тысячи казахстанцев обучаются в вузах Кореи
Глава ВАП предрекает дефолт «Қазақстан темір жолы»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]