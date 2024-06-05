Мажилис рассмотрел отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год

Мажилис на пленарном заседании обсудил и направил в Сенат отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметил министр финансов Мади Такиев, по оперативным данным, рост ВВП страны составил 5,1%, что на 1,1 п.п. выше одобренного прогнозного значения.

«Этого удалось добиться за счет притока инвестиций в основной капитал и динамичного развития ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, торговли и транспорта», - говорит министр.

Годовая инфляция составила 9,8% (рост цен на продовольственные товары на 8,5%, непродовольственные – на 9,1%, платные услуги – на 12,4%), снизившись в 2 раза по сравнению с 2022 годом.

«Обеспечение необходимым объемом финансирования позволили государству выполнить все свои социальные обязательства. В частности, была усилена пенсионная поддержка населению», - сказал Такиев.

Размер солидарных пенсий был проиндексирован на 10,5%.

«Таким образом, общая сумма расходов бюджета на пенсионные выплаты 2,3 млн казахстанцев составила 3 трлн 314 млрд тенге. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и случаю потери кормильца были повышены дважды - на 8,5% и 14,5%. Также на 8,5% были повышены государственные социальные пособия для семей, имеющих детей», - привел данные глава Минфина.

Поступления бюджета исполнены на 99,9% и составили 19 трлн 296 млрд тенге, расходы – 22 трлн 417 млрд тенге или 99,6%. Дефицит бюджета составил 3 трлн 121 млрд тенге или 2,6% к ВВП (119 251,1657 млрд тенге).