В состав медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» включили юристов

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», стартовавший из Астаны, прибыл в село Турыш Бейнеуского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: пресс-служба Минздрава

Поезд «Саламатты Қазақстан» будет находиться в Мангистауской области с 3 по 25 мая и останавливаться на станциях Турыш, Сам, Сайтес, Узень, Болашак, Жетыбай, Каракия, Шетпе, Устюрт, Опорная. Поезд оснащен современным диагностическим оборудованием. Задача врачей - оказание медицинской, психологической, правовой и медиативной помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах и селах.

«В составе поезда 40 медицинских работников, медиаторов и юристов. Во врачебный состав вошли терапевт, хирург, педиатр, психолог, невропатолог, специалист ультразвуковой диагностики, врач общей практики, радиолог, кардиолог, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, педиатр, онколог-маммолог, гинеколог и уролог. При необходимости специалисты будут проводить небольшие операции и выдавать направление на плановое лечение», – уточнили в ведомстве.

По инициативе национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике в этом году в проекте примут участие профессиональные медиаторы и юристы. Они оказывают населению бесплатную медиативную и правовую помощь, а также консультируют граждан по вопросам получения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи.

В министерстве добавили, что медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» будет останавливаться с 3 по 4 мая в селе Турыш. Прием проводится с 09:00 до 18:00 часов.

Там же отметили, что все процедуры проводятся в рамках обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.