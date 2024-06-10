Медорганизации задолжали предпринимателям более 400 млн тенге в Карагандинской области

Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

383 субъекта бизнеса не получали оплату за фактически оказанные услуги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Прокуратура района имени Казыбек би Караганды завершила анализ соблюдения прав субъектов бизнеса в сфере госзакупок городскими медорганизациями.

Были выявлены многочисленные нарушения, связанные с невыплатой денег по заключенным договорам.

«По результатам проверки установлено, что на протяжении года 383 субъекта предпринимательства не получали оплату за фактически оказанные услуги. Общая сумма задолженности превысила 400 млн тенге. Такие задержки в оплате создавали значительные трудности для предпринимателей, являясь барьером для нормального ведения их деятельности и развития бизнеса», - говорится в сообщении.

На основании акта прокурорского надзора деньги были выплачены субъектам бизнеса, к дисциплинарной ответственности привлечены три сотрудника.

#Карагандинская область #прокуратура #долг #предприниматели #медорганизации

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