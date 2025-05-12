В связи со знаменательной датой в Минздраве рассказали о повышении роли и статуса специалистов среднего звена

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 12 мая, в Казахстане, как и во всём мире, отмечается Международный день медицинской сестры — профессиональный праздник, объединяющий сестринские сообщества из 141 страны мира, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы ведомства, на сегодня в системе здравоохранения страны трудятся более 190 тысяч медицинских работников среднего звена, из них свыше 146 тысяч — медицинские сестры, в сельской местности работают около 55 тысяч специалистов.

Роль медицинских сестер в системе здравоохранения страны значительно возросла за последние годы. Благодаря расширению функционала и делегированию полномочий, медсестры стали неотъемлемой частью командной модели оказания медицинской помощи. Это позволило снизить нагрузку на врачей и обеспечить более эффективную маршрутизацию пациентов, а также повысить доступность и качество медицинских услуг.

Сегодня медсестры расширенной практики самостоятельно осуществляют:

• первичный приём и динамическое наблюдение пациентов;

• ведение медицинской документации и электронных записей;

• выписку бесплатных рецептов по назначению врача через информационные системы;

• регулирование и сортировку потока пациентов, запись на приём;

• регистрацию активов и прикрепление населения к организациям ПМСП.

Сфера ответственности медсестёр также включает:

• ведение диспансерных пациентов;

• консультирование, обучение и патронаж в рамках программы управления хроническими заболеваниями и универсально-прогрессивной модели патронажной службы;

• профилактические мероприятия, включая вакцинации и скрининги;

• участие в укреплении здоровья населения на всех уровнях оказания медпомощи.

Профильным министерством была внедрена ступенчатая система подготовки специалистов: от стандартного уровня до академических степеней «бакалавриат — магистратура — докторантура», соответствующих современным требованиям к компетенциям специалистов.

Подготовку медсестёр в Казахстане осуществляют 94 медицинских колледжа, включая 22 государственных и 72 негосударственных. Из них 39 имеют статус высшего медицинского колледжа.

Ежегодно в стране выпускается более 23 000 специалистов общего профиля, и за последние 6 лет более 20 000 медсестер с дипломами прикладного бакалавриата были успешно трудоустроены в учреждения здравоохранения.

В целях координации развития сестринского дела, в 20 регионах Казахстана назначены региональные координаторы, в числе которых – представители практического здравоохранения, образовательных учреждений и органов управления здравоохранением.

Минздрав РК выражает искреннюю благодарность всем медицинским сёстрам страны за их бесценный вклад в охрану здоровья нации, профессионализм, сострадание и преданность делу. Именно медсестры всегда находятся на передовой заботы о каждом пациенте, рядом в самые трудные и ответственные моменты жизни.

В честь профессионального праздника 14-16 мая ожидается проведение международного форума «Инновации и перспективы развития сестринской службы» в Туркестане и международной научно-практической конференции «Внедрение наилучших практик независимого сестринского дела в РК» в Кызылорде.