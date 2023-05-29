Международный форум Астана пройдет в столице Казахстана

Политика, Экономика
150

8-9 июня текущего года в столице Казахстана состоится Международный форум Астана, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: t.me/presseconomy

Тема форума: «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса».

Мероприятие высокого уровня направлено на объединение усилий мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.

В форуме запланировано участие глав государств и правительств, руководителей международных организаций и крупнейших компаний, видных политических деятелей и представителей экспертных кругов – более 300 иностранных делегатов, среди которых – главы МВФ, ВТО, АБР, ЕБРР, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ШОС, председатель ПА ОБСЕ, представители ОЭСР и Торговой миссии США, члены Совета иностранных инвесторов. Список почетных гостей можно посмотреть здесь.

Ожидается более 1000 зарубежных гостей.

Что обсудят?

Внешняя политика и международная безопасность

Международное развитие и устойчивость

Энергетика и изменение климата

Экономика и финансы

Эти направления составляют основу программы, которая включает в себя более 40 панельных сессий, неформальных дискуссий и других внепрограммных мероприятий. Стратегические партнеры форума – ООН и CNN.

Форум, организованный Правительством РК, пройдет в Конгресс-центре (EXPO).

Заинтересованные в участии в форуме или желающие получить дополнительную информацию о партнерстве могут связаться с организаторами на сайте Международного форума Астана: https://astanainternationalforum.org.

#политика #Астана #экономика #форум

Популярное

Все
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рассекречено 99% документов по массовым репрессиям в годы сталинского режима
Современное рабство
Опасный суперинтеллект
В Петропавловске одна часть общественников проголосовала за повышение платы за проезд в общественном транспорте, а другая – против
Департамент торговли и защиты прав потребителей области Улытау помог вернуть 5,6 млн тенге жителям области
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею
Смаилов отметил слабую работу по привлечению инвестиций министерств культуры и цифровизации
Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции
Почти 500 профстандартов разработают и пересмотрят в Казахстане
Токаев примет участие в саммите Центральная Азия – Европейский Союз
С 1 июля вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца в РК
Токаев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Регламент под фундамент
Охота: желание без сожаления?
Женщин много, таких – единицы!
Звездные танцы
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Торговали рогами и получили по рогам
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы

Читайте также

Запрет на вывоз угля автотранспортом ввели в Казахстане
Инвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных л…
Еще более 40 международных компаний хотят релоцироваться в …
Президент посетил предприятие по производству бумажной прод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]