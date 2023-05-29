Международный форум Астана пройдет в столице Казахстана

8-9 июня текущего года в столице Казахстана состоится Международный форум Астана, сообщает Kazpravda.kz.
Тема форума: «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса».
Мероприятие высокого уровня направлено на объединение усилий мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.
В форуме запланировано участие глав государств и правительств, руководителей международных организаций и крупнейших компаний, видных политических деятелей и представителей экспертных кругов – более 300 иностранных делегатов, среди которых – главы МВФ, ВТО, АБР, ЕБРР, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ШОС, председатель ПА ОБСЕ, представители ОЭСР и Торговой миссии США, члены Совета иностранных инвесторов. Список почетных гостей можно посмотреть здесь.
Ожидается более 1000 зарубежных гостей.
Что обсудят?
Внешняя политика и международная безопасность
Международное развитие и устойчивость
Энергетика и изменение климата
Экономика и финансы
Эти направления составляют основу программы, которая включает в себя более 40 панельных сессий, неформальных дискуссий и других внепрограммных мероприятий. Стратегические партнеры форума – ООН и CNN.
Форум, организованный Правительством РК, пройдет в Конгресс-центре (EXPO).
Заинтересованные в участии в форуме или желающие получить дополнительную информацию о партнерстве могут связаться с организаторами на сайте Международного форума Астана: https://astanainternationalforum.org.