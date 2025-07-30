Миллиард тенге выделили на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области

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Учитывая, что АПК региона напрямую зависит от водных ресурсов трансграничной реки, обеспечение стабильного водоснабжения, сохранение урожая и продовольственной безопасности области остается ключевой задачей для государства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по обеспечению устойчивого водоснабжения аграрного сектора, из резерва Правительства выделено порядка 1 млрд тенге на закуп 53 передвижных дизельных насосных станций для нужд Кызылординской области. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РК Олжасом Бектеновым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По расчетам специалистов, новое оборудование позволит поддерживать полив на площади свыше 6 тыс. гектаров, даже при низком уровне воды в магистральных каналах. Насосные станции используются для переброски воды из магистральных и межхозяйственных каналов во внутрихозяйственные сети.

В регионе засеяно 126,4 тыс. гектаров поливных культур, из них 85,2 тыс. гектаров приходится на рис. В рамках текущего поливного сезона объем запланированного водозабора составляет 2,5 млрд кубометров.

Акиматом области совместно с Кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» создана специальная мониторинговая группа, разработан и утвержден график подачи воды на пяти магистральных и трех межхозяйственных каналах – в соответствии с объемами воды, поступающей по Сырдарье.

#бюджет #финансирование #водоснабжение #посев

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