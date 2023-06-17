Министр здравоохранения поздравила медиков с профессиональным праздником

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В своем видеопоздравлении Ажар Гиният похвалила коллег за успехи в работе. В числе важнейших достижений она отметила рост средней продолжительности жизни казахстанцев, которая впервые в истории составила 74,4 года.

"При поддержке главы государства реализуется Национальный проект, строится более 600 медицинских объектов, готовятся кадры и внедряются современные технологии. Это безусловно станет мощным вкладом в развитие и возрождение аула", - подчеркнула Ажар Гиният.

Министр особо отметила большой труд медицинских работников на селе, также подчеркнула важную роль коллег из амбулаторно-поликлинической системы. Благодаря их каждодневной кропотливой работе население обеспечивается лекарствами, проводятся профилактические осмотры, пациенты получают необходимые консультации и поддержку для дальнейшего лечения.

Высоко оценила министр работу службы охраны здоровья матери и ребенка, за которым стоит тысячи спасенных жизней детей и матерей.

"Сегодня мы, уважаемые коллеги, несем прямую ответственность за реализацию целей главы государства и за то, чтобы жизнь наших граждан была здоровой, качественной и долгой", - отметила глава ведомства.

В конце министр поблагодарила врачей и ветеранов отрасли за неоценимый вклад в защиту здоровья населения.