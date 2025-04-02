Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения начато расследование с привлечением независимых экспертов в отношении поликлиники и межрайонной центральной больницы Шуйского района Жамбылской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минздрава, на период проведения расследования главный врач и заведующий родильного отделения межрайонной центральной больницы Шуйского района отстранены от занимаемых должностей.

Исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения Жамбылской области Е. Мусабаев привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесен строгий выговор.

В отношении других, допустивших нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи, будут также приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.

Министр здравоохранения обсудила с акимом Жамбылской области план действий по улучшению качества работы региональной службы родовспоможения.

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи в Жамбылской области главой ведомства поручено провести выездное заседание Координационного совета по охране здоровья матери и ребенка под председательством вице-министра Е. Нурлыбаева в Тараз, в рамках которого планируется выработать оперативные меры по улучшению доступности и качества медицинской помощи.

Комиссией Министерства здравоохранения инициирован мониторинг всех организаций родовспоможения Жамбылской области в целях устранения нарушений стандартов оказания медицинской помощи.

Кроме того, планируется перевод коек родильного отделения Шуйской многопрофильной центральной больницы на уровень центральной районной больницы, соответствующей II уровню регионализации оказания акушерско-гинекологической помощи.