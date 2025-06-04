Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января этого года все самостоятельные закупки медицинских организаций осуществляются в электронном формате через веб-портал Центра электронных финансов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По информации ведомства, этот переход стал значимым шагом к повышению прозрачности закупочных процессов в сфере здравоохранения.

По состоянию на 30 мая 2025 года на портале зарегистрировались 778 медорганизаций, заключены договоры на поставку лекарств и медизделий на общую сумму 119,5 млрд тенге. Эти меры позволяют обеспечить прозрачность и автоматизацию сделок и предоставляют возможность эффективно мониторить цены и экономить ресурсы, создать реальную конкурентную среду.

«Анализ закупочной кампании показывает существенное снижение стоимости на наиболее востребованные товары, в том числе на экстемпоральные растворы — на 11%, на шприцы — на 14%, на наборы реагентов — на 11%, на катетеры — на 5%, на пембролизумаб — на 24%. Параллельно с этим ведется работа по развитию отделений клинической фармакологии и госпитальной фармации. До конца 2026 года в медицинских организациях страны планируется открыть 441 отделение госпитальной фармации. На сегодня функционирует уже 91 такое отделение», – говорится в информации.

В министерстве добавили, что по результатам внедрения на базе многопрофильной городской больницы №2 в Астане и областной больницы №2 в Атырау достигнута относительная экономическая эффективность до 30-40%.

Дополнительно с мая 2025 года в электронный формат переведен и процесс закупа услуг по хранению и транспортировке лекарств. Конкурсы объявлены по 7 регионам страны.

Предварительный прогноз экономии бюджетных средств составит порядка 1 млрд тенге.

Также в 2024-2025 годах актуализированы цены на более 900 изделий медицинского назначения, дополнительно включено свыше 900 новых позиций.