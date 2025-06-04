Минздрав: Новые правила закупа позволили снизить цены на лекарства в Казахстане

Здравоохранение
90
Дана Аменова
корреспондент

Анализ закупочной кампании показывает существенное снижение стоимости на наиболее востребованные товары

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января этого года все самостоятельные закупки медицинских организаций осуществляются в электронном формате через веб-портал Центра электронных финансов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По информации ведомства, этот переход стал значимым шагом к повышению прозрачности закупочных процессов в сфере здравоохранения.

По состоянию на 30 мая 2025 года на портале зарегистрировались 778 медорганизаций, заключены договоры на поставку лекарств и медизделий на общую сумму 119,5 млрд тенге. Эти меры позволяют обеспечить прозрачность и автоматизацию сделок и предоставляют возможность эффективно мониторить цены и экономить ресурсы, создать реальную конкурентную среду.

«Анализ закупочной кампании показывает существенное снижение стоимости на наиболее востребованные товары, в том числе на экстемпоральные растворы — на 11%, на шприцы — на 14%, на наборы реагентов — на 11%, на катетеры — на 5%, на пембролизумаб — на 24%. Параллельно с этим ведется работа по развитию отделений клинической фармакологии и госпитальной фармации. До конца 2026 года в медицинских организациях страны планируется открыть 441 отделение госпитальной фармации. На сегодня функционирует уже 91 такое отделение», – говорится в информации.

В министерстве добавили, что по результатам внедрения на базе многопрофильной городской больницы №2 в Астане и областной больницы №2 в Атырау достигнута относительная экономическая эффективность до 30-40%.

Дополнительно с мая 2025 года в электронный формат переведен и процесс закупа услуг по хранению и транспортировке лекарств. Конкурсы объявлены по 7 регионам страны.

Предварительный прогноз экономии бюджетных средств составит порядка 1 млрд тенге.

Также в 2024-2025 годах актуализированы цены на более 900 изделий медицинского назначения, дополнительно включено свыше 900 новых позиций.

#цены #Минздрав #закуп #лекарства #правила

Популярное

Все
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Уральске реконструируют набережную
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Дуйсенали Алим­акын презентовал свою книгу «Америка ашқан қазақтар»
Состоялся гала-концерт конкурса детского творчества «Жұлдызай»
Встреча авторов и юных поклонников
Стартовала пора оздоровительных лагерей
Дипломатов обучают в Астане
Двойной интеллект
Когда земля на вес золота
Ушел из жизни поэт, писатель, журналист
Атрибуты, объединяющие нацию
Основа нашей идентичности
Производство атрибутики – процесс ответственный
Прощай, друг…
Спасенного пеликана выпустили на волю
ТЮЗ: сезон закончен, выступления продолжаются
Не касаясь земли
Богатырь с добрым сердцем
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Токаев переговорил с Путиным
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Местные полицейские службы расформируют в РК
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Кнопка SOS, функция геолокации: как работают видеожетоны дл…
ДТП с автобусом в Астане: лишившаяся ног девочка пришла в с…
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипоте…
В Казахстане ускоряют регистрацию лекарств

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]