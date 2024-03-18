Минздрав об ОСМС: Люди с низкими доходами не должны платить больше обеспеченных граждан

Казахстанцы будут оплачивать ОСМС по принципу справедливости, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане для достижения справедливости в уплате взносов в систему социального медицинского страхования (ОСМС) предлагается переход к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы по равнозначным эффективным ставкам.

«Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане», - отметили в министерстве здравоохранения.

В результате предлагаемых мер ожидается снижение карманных или личных расходов населения, защита прав застрахованных граждан на получение заранее оплаченной качественной медицинской помощи.

«Также данное новшество позволит постепенно решать проблемы финансовой устойчивости медицинских организаций и перехода в сторону страховой модели финансирования здравоохранения», - отмечается в сообщении.

Система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 1 января 2020 года.

7 февраля на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ОСМС.

«В 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 трлн тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным», - отметил он.

Глава государства дал поручение сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.

При этом, по словам президента, следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета.