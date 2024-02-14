Минздрав опровергает рассылку о появлении смертельного штамма коронавируса

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам руководителя управления комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Жасулана Алпысбаева, этот штамм коронавирусной инфекции был зарегистрирован на территории Казахстана в феврале прошлого года.

Всего с начала года зарегистрировано более 600 случаев заражения коронарирусом нового вида. По последним данным, больше всего из них в Алматы и Астане. Летальных исходов зафиксировано не было.

Ранее стало известно, что COVID-Omicron XBB уже циркулирует в 128 странах мира. Впервые за границей он был выявлен в октябре 2022 года. В связи с этим, нельзя утверждать то, что этот вариант КВИ считается новым и ранее неизвестным, а также представляет особую опасность для людей, которые уже переболели вирусом или прошли вакцинацию.

— У COVID-Omicron XBB симптомы заболевания схожи с предыдущими видами заболевания, в том числе головная боль, кашель, насморк, лихорадка, слабость. По постановлению главного санврача, населению рекомендуется носить маски в общественных местах, чтобы не заразиться не только коронавирусной инфекцией, но и ОРВИ, гриппом. С сентября прошлого года идет эпидсезон ОРВИ, который может продлиться до апреля-мая текущего года. В профилактических целях рекомендуется носить маски, использовать антисептики, но в этом нет обязательной, принудительной меры медицинского характера. Как правило, в выходные дни граждане не сидят дома, поэтому стоит быть внимательными к своему здоровью в больницах, аэропортах, железнодорожных вокзалах, торговых домах и других локациях, где наблюдается большое скопление людей. В этом ничего нового нет, поэтому не стоит волноваться и переживать из-за запретов и ограничений, — пояснил спикер.

Жасулан Алпысбаев отметил, что в обществе сформировалась так называемая «масочная» культура. Пандемия научила население следить за своим самочувствием и заботиться о собственной безопасности.

— В нашей стране при стационарном лечении наблюдается 2% занятость коек, остальные пациенты получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Это далеко не эпидемическая вспышка. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатели снизились в 5 раз. Тогда было зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заболевания, однако можно заметить небольшой прирост по месяцам. Медики уже разработали протокол лечения, так как штамм циркулирует и болезнь передается воздушно-капельным путем, — заключил он.

Врач посоветовал при ухудшении самочувствия обращаться к врачам.

Напомним, что в разных чатах распространяется информация якобы от Минздрава о том, что появился новый вид короновируса и он более смертелен.