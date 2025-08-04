Министерство здравоохранения Республики Казахстан разработало проект поправок в Правила применения принудительной меры медицинского характера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Открытые НПА»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ предусматривает применение химической кастрации к лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за шесть месяцев до их освобождения.

Согласно проекту приказа, администрация учреждения исполнения наказаний обязана не позднее чем за 12 месяцев до окончания срока лишения свободы направить материалы в суд. Это необходимо для назначения судебно-психиатрической экспертизы, которая позволит установить наличие или отсутствие у осужденных психических отклонений и склонности к сексуальному насилию.

Поправки вносятся в рамках реализации Закона Республики Казахстан от 16 июля 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства».

Проект приказа Министра здравоохранения «О внесении изменений в приказ от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-262/2020 «Об утверждении правил применения принудительной меры медицинского характера» размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Срок принятия предложений — до 18 августа 2025 года.