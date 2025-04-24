Минздрав представил обновленные требования к питанию школьников

Здравоохранение,Образование
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Венера Баталова
корреспондент

Важная реформа, касающаяся здоровья казахстанских школьников, официально стартует с 1 сентября 2025 года. Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством просвещения и Казахской академией питания представили новый Стандарт школьного питания — документ, который обещает изменить не только меню в школьных столовых, но и подход к детскому здоровью в целом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как было озвучено на круглом столе в Астане, организованном при поддержке офиса ЮНИСЕФ, речь идет о внедрении системы питания, основанной на научных данных и международных рекомендациях. Мероприятие объединило представителей здравоохранения, образования, бизнеса, а также отечественных и зарубежных экспертов, чтобы обсудить, как превратить школьные обеды в инструмент здорового развития ребенка.

«Качественное питание — это не просто горячее блюдо на перемене, а стратегическая инвестиция в здоровье нации. Новый стандарт направлен на то, чтобы каждый школьник получал сбалансированное, полезное и безопасное питание, соответствующее возрастным и физиологическим потребностям», - подчеркнула министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в своем выступлении на мероприятии.

Президент страны также акцентировал внимание на необходимости реформировать систему школьного питания. Сегодня бесплатными обедами обеспечено 1,7 миллиона учеников, и задача государства — не просто кормить, а делать это на уровне лучших международных практик.

«Это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения», — подчеркнул Глава государства.

Что изменится?

В рационе школьников станет меньше сахара, соли и переработанных продуктов;

Увеличится доля свежих овощей, фруктов, цельнозерновых и белковых продуктов;

Введутся единые стандарты по калорийности, сбалансированности и качеству ингредиентов;

Медицинские работники школ получат расширенные полномочия по контролю качества пищи.

Президент Казахской академии питания Алмаз Шарман представил ожидаемые эффекты от внедрения стандарта: снижение уровня детского ожирения до 15%, случаев диабета 2 типа — до 20%, гипертонии — до 18%.

Контроль станет строже: будут отменены предварительные уведомления о проверках, введены регулярные инспекции с целью объективной оценки санитарного состояния школьных столовых. В этом процессе будет задействован и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Как отметил заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркан Садвакасов, согласно основным положениям нового стандарта, повысятся требования к качеству и безопасности школьного питания.

Особое внимание будет уделено региональному внедрению: обучение пройдут специалисты управления здравоохранения, образования, санэпидслужбы, школьные администраторы и поставщики. Это позволит реализовать реформу последовательно и на практике, а не только на бумаге.

Реформа питания — не только про здоровье. Это инвестиция в качество образования, снижение социальной уязвимости, поддержку отечественных производителей и формирование культуры здорового образа жизни с детства.

С 1 сентября 2025 года школьное питание станет не просто обязательной частью дня, а настоящим инструментом формирования здоровой и успешной нации.

#Минздрав #школьное питание #стандарты

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