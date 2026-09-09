Асхат Аймагамбетов прокомментировал результаты исследования PISA-2025

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Асхат Аймагамбетов высказался о результатах международного исследования PISA-2025, опубликованных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Kazpravda.kz

По его словам, некоторые показатели исследования говорят о системе образования гораздо больше, чем средние баллы.

«В 2022 году 68% школьников говорили, что родители хотя бы раз в неделю спрашивают, что они делали в школе. В 2025 таких уже 54%. Доля детей, которые хотя бы раз в неделю обсуждают с родителями проблемы, возникающие в школе, снизилась с 61% до 45%. Такая тенденция наблюдается почти во всех странах, но и у нас снижение очень существенное. И на этом фоне особенно интересно выглядят данные по поддержке со стороны наших учителей. Индекс teacher support в Казахстане составляет +0,65 при среднем показателе OECD +0,03. Это высокий результат», – говорится в тексте публикации.

По его словам, если посмотреть на конкретные ответы детей по урокам естествознания, картина выглядит еще более показательной.

«85% школьников говорят, что учитель интересуется обучением каждого ученика. 86% отмечают, что учитель продолжает объяснять, пока дети не поймут материал. А 88% детей говорят, что получают дополнительную помощь, когда она нужна. Все эти показатели заметно выше среднего по ОЭСР. Получается интересная картина. Поддержка ребенка дома снижается, а школа и учитель, наоборот, продолжают брать на себя очень большую часть этой нагрузки. И это еще раз показывает, насколько большой сегодня стала роль учителя. Учитель не просто объясняет тему. Он поддерживает ребенка, возвращается к непонятому материалу, помогает, когда не получается, не дает ученику выпасть из учебы», – добавил спикер.

Также он подчеркнул, что результаты PISA нельзя рассматривать только как оценку работы школы. Они связаны и с тем, что происходит дома: разговаривают ли с ребенком, интересуются ли его учебой, замечают ли его трудности. Лучший результат появляется тогда, когда школа и семья не перекладывают ответственность друг на друга, а поддерживают ребенка вместе.

Ранее в Минпросвещения проинформировали, что исследование PISA-2025 в Казахстане проходило в апреле–мае 2025 года. В нем приняли участие 22 680 пятнадцатилетних учащихся из 643 организаций образования всех регионов страны. Всего новый цикл исследования охватил 91 страну и территорию и более 760 тысяч школьников.

Одной из особенностей PISA-2025 стало новое направление «Обучение в цифровом мире», оценивающее способность учащихся самостоятельно осваивать новое и решать задачи в цифровой среде.

Результаты показали высокий уровень цифровой готовности казахстанских школ. Так, 80% учащихся на уроках обучаются оценке контента, созданного искусственным интеллектом, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 63%. Еще 85% школьников обучаются в школах, где действуют рекомендации по использованию цифровых устройств, против 71% по ОЭСР.

Высокие показатели зафиксированы и в вопросах безопасности детей. Согласно исследованию, 77% казахстанских учащихся не сталкиваются с буллингом, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 53%. Индекс благоприятного для обучения дисциплинарного климата составил 0,80 против 0,14 по ОЭСР.

Кроме того, 71% учащихся считают, что школа дает им значимую подготовку к дальнейшей жизни, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 51%. Индекс поддержки со стороны педагогов достиг 0,65 против 0,03 по ОЭСР, а показатель взаимного обучения среди учащихся — 87% против 51%.

По итогам исследования средний результат казахстанских школьников составил 420 баллов по естествознанию, 414 баллов по математике и 385 баллов по чтению. Результаты по естественнонаучной и читательской грамотности сохранились на уровне PISA-2022. Вместе с тем исследование обозначило направления для дальнейшей работы, включая сокращение различий между регионами и школами, укрепление базовых знаний учащихся и повышение качества преподавания.