Когда для старшеклассников отменят СОР и СОЧ

Реформа системы школьного оценивания уже стартовала, а полная ликвидация привычных контрольных во всех звеньях ожидается к 2028 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане вслед за начальной школой систему суммативного оценивания (СОР и СОЧ) планируют отменить в среднем и старшем звене. Об этом на брифинге в правительстве заявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz

С 1 сентября 2026 года СОР и СОЧ уже официально перестали проводить для учащихся 1–4 классов. Их заменили на промежуточное и усиленное формативное оценивание. Как пояснили в ведомстве, прежний формат создавал избыточную эмоциональную и учебную нагрузку на младшеклассников.

Следующим шагом министерства станет реформа оценивания в 5–9 классах. К поэтапной отмене контрольных в среднем звене планируют приступить уже со следующего учебного года, как только Национальная академия образования имени Ыбырая Алтынсарина подготовит соответствующую методическую базу и марк-схемы для педагогов.

Документальный и аналитический пересмотр системы оценивания для учеников старшей школы (10–11 классы) запланирован на 2028 год. Таким образом, ведомство рассчитывает повысить роль ежедневной работы учащихся на уроках, сместив фокус с механической сдачи тестов на реальное понимание учебного материала.

Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова также высказалась о графике реформы школьного оценивания.

«В этом году мы провели полный анализ программ начальных классов и успеваемости учеников начальных классов. Были пересмотрены программы, в том числе и в вопросе оценивания. СОЧ как четвертная не будет проводиться – здесь мы повышаем роль формативного оценивания, когда учащиеся ежедневно приходят и отвечают. Следующий этап будет реализовываться в 5-9-х классах, это на следующий год. После этого мы в 10-11-х классах тоже будем пересматривать», – заключила глава ведомства.

Ранее более 8 тысяч школ Казахстана начали новый учебный год.