Минздрав просит казахстанцев сообщать о нежелательных реакциях на лекарства

Общество, Здравоохранение
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министерство здравоохранения и Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий призывает казахстанцев сообщать о нежелательных реакциях на лекарственные препараты с помощью мобильного приложения DariKZ, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Мониторинг спонтанных сообщений о нежелательных реакциях дает нам возможность своевременно реагировать и объективно оценивать сигналы по безопасности медицинских препаратов, и соответственно своевременно принимать меры, начиная с обновления информации о препарате, включая в некоторых критических случаях отзыв препарата с рынка», – отмечает руководитель департамента фармаконадзора и мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Малик Абдрахманов.

Как поясняет эксперт, даже об описанных в инструкциях побочных эффектах важно сообщать. Это делается, чтобы специалисты постоянно следили и проверяли достоверность данных в инструкциях.     

Как можно сообщить о нежелательной реакции на то или иное лекарственное средство?

Первый способ – прийти на приём к своему лечащему врачу или обратиться к фармацевту и сообщить о возникших осложнениях. В таком случае вы вместе с доктором заполняете на сайте НЦЭЛС www.ndda.kz карту-сообщение о нежелательной реакции.  

Второй способ – обратиться к производителю лекарства. Обычно в инструкциях лекарственных средств и медизделий указывают контакты компании или юридического лица, который принимает претензии по данной продукции.  

Третий и самый простой для пациента способ – воспользоваться мобильным приложение DariKZ, которое доступно для устройств на платформах iOS и Android. Интерфейс приложения очень простой, и на отправку такого сообщения уйдёт две-три минуты.

Отправка осуществляется в несколько кликов: после установки приложения нужно открыть раздел «Жёлтые карты», заполнить сведения о пациенте и препарате, указать контактные данные для обратной связи и отправить сообщение. Информация поступит напрямую в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Скачать приложение можно по ссылкам:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.dari

https://apps.apple.com/kz/app/darikz/id1518808783

«Призываем всех активно участвовать в системе фармаконадзора через простой инструмент отправки информации в приложении DariKZ с помощью раздела «Желтые карты» – это позволит еще более качественно и детально следить за безопасностью препаратов, обращающихся на территории нашей страны», - говорится в обращении Минздрава к населению.

#Минздрав #население #обращение #лекарства #приложение #реакции

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