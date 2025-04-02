Минздрав внес изменения в правила присвоения квалификационных категорий медработникам

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработаны и приняты изменения в приказы о пересмотре процедуры присвоения квалификационных категорий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минздрав

Согласно данным изменениям от прохождения этапов оценки знаний и кейс-тестинга освобождаются следующие категории медицинских работников:

с истекшими после 1 января 2021 года сроками категорий;

переоформляющие бессрочную категорию;

подтверждающие действующий уровень квалификации.

Кроме того, для медицинских работников с техническим и профессиональным образованием, получивших послесреднее или высшее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сохраняется уровень квалификации эквивалентной квалификационной категории с учетом предыдущего стажа работы.

Ранее с учетом многочисленных обращений медицинских работников, для снижения финансовой нагрузки на медиков, было решено освободить от оплаты при первой пересдаче экзамена, при неудовлетворительном результате. Стоимость оценки для медицинских сестёр снижена с 21 000 до 17 000 тенге.

Медицинские работники могут пройти процедуру подтверждения квалификационного уровня по истечении 10 дней, со дня вступления в силу данного приказа.

#Минздрав #медработники #присвоения квалификационных категорий

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