Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработаны и приняты изменения в приказы о пересмотре процедуры присвоения квалификационных категорий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Согласно данным изменениям от прохождения этапов оценки знаний и кейс-тестинга освобождаются следующие категории медицинских работников:
с истекшими после 1 января 2021 года сроками категорий;
переоформляющие бессрочную категорию;
подтверждающие действующий уровень квалификации.
Кроме того, для медицинских работников с техническим и профессиональным образованием, получивших послесреднее или высшее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сохраняется уровень квалификации эквивалентной квалификационной категории с учетом предыдущего стажа работы.
Ранее с учетом многочисленных обращений медицинских работников, для снижения финансовой нагрузки на медиков, было решено освободить от оплаты при первой пересдаче экзамена, при неудовлетворительном результате. Стоимость оценки для медицинских сестёр снижена с 21 000 до 17 000 тенге.
Медицинские работники могут пройти процедуру подтверждения квалификационного уровня по истечении 10 дней, со дня вступления в силу данного приказа.