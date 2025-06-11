Полотно ушло с молотка за $1,7 млн, что стало абсолютным рекордом для произведений мастера. Покупатель предпочел остаться анонимным, но цена говорит сама за себя: интерес к творчеству Третчикова с годами только растет. Предыдущий рекорд художника был установлен в 2013 году, когда в Лондоне его картина «Китаянка» была продана за $1,3 млн.

Владимир Третчиков родился в 1913 году в Петропавловске в обеспеченной семье. Он был младшим из шести детей. После революции 1917 года его семья эмигрировала в китайский Харбин. Уже в юности Владимир проявил художественные способности: он работал оформителем в оперном театре и учился в Маньчжурском колледже искусств.

Позднее Третчиков переехал в Шанхай, где сотрудничал с американским издательством Mercury Press. Здесь же женился на русской эмигрантке Наталье Теплуговой. Затем последовал переезд в Сингапур, который семья вынуждена была покинуть с началом Второй мировой войны. По пути в Южную Африку их судно было атаковано японскими самолетами. Третчикову удалось выжить, он 19 дней греб на спасательной шлюпке вместе с другими уцелевшими, пытаясь добраться до безопасной территории. Его путь проходил через Суматру, Яву, японский плен и освобождение в Джакарте, где он работал с танцевальной труппой и встретил Леонору Шмидт-Саломонсон, которая стала его музой и моделью для многих работ.

Владимир Третчиков. Автопортрет

После войны он воссоединился с женой и дочерью и обосновался в Южной Африке. Там он издал альбом с изображениями цветов и портретами азиатских женщин, который имел огромный успех. Его выставки в США собирали больше зрителей, чем выставки Пикассо.

Третчиков стал знаковой фигурой в мире искусства, хотя его работы часто называли кичем. Однако именно этот «кич» сделал его невероятно популярным – он писал ярко, узнаваемо и с коммерческим успехом. Художник скончался в Кейптауне в 2006 году в возрасте 92 лет. К сожалению, в Музее изобразительного искусства в Петропавловске нет работ выдающегося мастера, и его имя здесь упоминается лишь в экскурсиях – как одного из самых известных уроженцев города.