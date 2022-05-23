Политика
Миссия СНГ начинает работу
Адина Нурберген

Председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров встретился с руководством Штаба Миссии наблюдателей СНГ.

В ходе встречи председателя ЦКР Нурлана Абдирова с руководителем Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Олегом Кулебой обсуждены вопросы подготовки и проведения в Казахстане рес­публиканского референдума по поправкам в Консти­туцию, назначенного на 5 июня 2022 года. Во встрече приняли участие секретарь ЦКР Мухтар Ерман, члены Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Денис Варганов и Павел Юркевич.

Представители штаба ознакомились с планом основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума. В свою очередь наблюдатели от СНГ проинформировали, что возглавит миссию первый заместитель председателя Исполкома СНГ Леонид Анфимов, а также отметили, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права.

Следует отметить, что наблюдатели от Содружества Независимых Государств будут уже в пятнадцатый раз осуществлять наблюдение в Казахстане.

Популярное

Все
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Дойти до каждого
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
«Народный артист» возвращается
Экологические аспекты развития
С передовой – потомкам
Сказание о Коркыте
В центре внимания – молодежь
Помощь рядом
По пути оздоровления экономики
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Время активной работы
По вопросам депутатской деятельности
Не статус разоряет, а налоги
Почетное звание для деятелей культуры
Картины, которые греют душу и тело
Его пример – молодым наука
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Политика
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Политика
Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Госсекретарем США
Политика , Общество
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 страна…
Политика , Общество
Получивший ранение в январских беспорядках глава управления…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]