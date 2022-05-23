Миссия СНГ начинает работу

Председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров встретился с руководством Штаба Миссии наблюдателей СНГ.

В ходе встречи председателя ЦКР Нурлана Абдирова с руководителем Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Олегом Кулебой обсуждены вопросы подготовки и проведения в Казахстане рес­публиканского референдума по поправкам в Консти­туцию, назначенного на 5 июня 2022 года. Во встрече приняли участие секретарь ЦКР Мухтар Ерман, члены Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Денис Варганов и Павел Юркевич.

Представители штаба ознакомились с планом основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума. В свою очередь наблюдатели от СНГ проинформировали, что возглавит миссию первый заместитель председателя Исполкома СНГ Леонид Анфимов, а также отметили, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права.

Следует отметить, что наблюдатели от Содружества Независимых Государств будут уже в пятнадцатый раз осуществлять наблюдение в Казахстане.