Миссия – творить добро

Общество
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Самат Бейсембаев

Быть полезным обществу, помогать людям и просто делать добро – все это компоненты того, что мы называем счастьем.

Фото Самат Бейсембаев

Шавкату Исмаилову 69 лет, но, несмотря на пенсионный возраст, он ведет активную деятельность, являясь председателем Кыргызского этнокультурного объединения Ассамблеи народа Казахстана. А два года назад, объе­динившись с Центром трудовой мобильности города Астаны, они запустили проект, чтобы помогать людям с инвалидностью.

– Второй год мои ребята занимаются техническим обеспечением видеотрансляций, конференций АНК. Берем и другие проекты. Например, в августе мы по собственной инициативе бесплатно организовали видеотранс­ляцию концерта в Центральном парке к Дню столицы, – рассказывает Шавкат Исмаилов.

Сейчас в его команде семь человек, пять из которых – ребята с особенностями развития. У Мадины, к примеру, врожденное мягкое небо, из-за чего нарушена функция речи. Этим летом она окончила колледж «Туран» по специальности «программист».

– Теперь я сижу за микшером, регулирую, с какой камеры будет подаваться картинка на главный экран. Также учусь монтажу. Мне здесь очень нравится, ведь я каждый день соприкасаюсь с новыми технологиями, узнаю что-то полезное и значимое, – говорит она.

Коллега Мадины – Айгерим пришла сюда тоже после колледжа, но по направлению цент­ра трудовой мобильности. У нее ДЦП.

– Я обучалась на техника-прог­раммиста, и эта работа – настройка камер, звука и прочего – близка моей профессии. Если что-то не понимаю, могу спросить, и мне все объяснят. Конечно, хочу здесь остаться, чтобы и дальше работать и развиваться, – рассуж­дает Айгерим.

Работа у них, надо сказать, очень ответственная, но ребята ничуть не боятся. Как замечает Шавкат Исмаилов, трудовая деятельность помогает им не только материально, а в первую очередь дает возможность найти себя.

– У нас была большая конференция АНК, транслируемая на всю республику. И вот, подводя итоги, модератор форума поблагодарил наших ребят, каждого поднял и назвал по имени. Только тогда весь зал обратил внимание, что все обеспечение делали именно они. Все участники конференции аплодировали им минуты две-три. Наши парни и девчата видят, что их труд нужен, что они вносят свой вклад в общее дело. Такое осознание сопричастности к процессам, которые происходят в обществе, очень важно для них. Безусловно, это вселяет уверенность в свои возможности, свои силы, – отмечает Шавкат Исмаилов.

К слову, заработная плата ребят составляет 107 тыс. тенге.

– Оплата им идет из центра трудовой мобильности. Когда у нас бывают платные заказы, я им доплачиваю. Также, например, в конце прошлого года двум ребятам изыскал возможность подарить новые мобильные телефоны, – дополняет Шавкат Исмаилов.

Сейчас в планах – запустить проект совместно с центром трудовой мобильности и Респуб­ликанской ономастической комиссией – «Қазақ елімізден танымал туылғалары» («Знаменитые выходцы из Казахстана»).

– Мы будем готовить обзоры об улицах, названных в честь знаменитых людей. Делаем репортаж об этой улице, затем приглашаем в свою студию экспертов, ученых или историков, которые расскажут об этой личности, – объясняет Шавкат Исмаилов.

В целом, добавляет он, в такой работе нужно быть еще и психологом. Шавкат Исмаилов не только учит новым навыкам, но и старается дать ребятам уверенность в себе, помочь понять, что приобретаемые ими знания – их ресурсы, которые они должны использовать. Так, помимо работы с техникой, они осваивают работу с искусственным интеллектом, наподобие Chat GPT, и по два часа в день в обязательном порядке учатся слепой печати на клавиатуре.

– После определенного возрас­та начинаешь задумываться: скольким же людям ты смог помочь? Это со временем становится миссией твоей жизни. Могу сказать, что в первую очередь я им буду благодарен, если смогу изменить их жизнь к лучшему. Это служит мне мотивацией, – подытожил Шавкат Исмаилов.

#работа #инвалидность #трудоустройство

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