Миссия – творить добро

Шавкату Исмаилову 69 лет, но, несмотря на пенсионный возраст, он ведет активную деятельность, являясь председателем Кыргызского этнокультурного объединения Ассамблеи народа Казахстана. А два года назад, объе­динившись с Центром трудовой мобильности города Астаны, они запустили проект, чтобы помогать людям с инвалидностью.

– Второй год мои ребята занимаются техническим обеспечением видеотрансляций, конференций АНК. Берем и другие проекты. Например, в августе мы по собственной инициативе бесплатно организовали видеотранс­ляцию концерта в Центральном парке к Дню столицы, – рассказывает Шавкат Исмаилов.

Сейчас в его команде семь человек, пять из которых – ребята с особенностями развития. У Мадины, к примеру, врожденное мягкое небо, из-за чего нарушена функция речи. Этим летом она окончила колледж «Туран» по специальности «программист».

– Теперь я сижу за микшером, регулирую, с какой камеры будет подаваться картинка на главный экран. Также учусь монтажу. Мне здесь очень нравится, ведь я каждый день соприкасаюсь с новыми технологиями, узнаю что-то полезное и значимое, – говорит она.

Коллега Мадины – Айгерим пришла сюда тоже после колледжа, но по направлению цент­ра трудовой мобильности. У нее ДЦП.

– Я обучалась на техника-прог­раммиста, и эта работа – настройка камер, звука и прочего – близка моей профессии. Если что-то не понимаю, могу спросить, и мне все объяснят. Конечно, хочу здесь остаться, чтобы и дальше работать и развиваться, – рассуж­дает Айгерим.

Работа у них, надо сказать, очень ответственная, но ребята ничуть не боятся. Как замечает Шавкат Исмаилов, трудовая деятельность помогает им не только материально, а в первую очередь дает возможность найти себя.

– У нас была большая конференция АНК, транслируемая на всю республику. И вот, подводя итоги, модератор форума поблагодарил наших ребят, каждого поднял и назвал по имени. Только тогда весь зал обратил внимание, что все обеспечение делали именно они. Все участники конференции аплодировали им минуты две-три. Наши парни и девчата видят, что их труд нужен, что они вносят свой вклад в общее дело. Такое осознание сопричастности к процессам, которые происходят в обществе, очень важно для них. Безусловно, это вселяет уверенность в свои возможности, свои силы, – отмечает Шавкат Исмаилов.

К слову, заработная плата ребят составляет 107 тыс. тенге.

– Оплата им идет из центра трудовой мобильности. Когда у нас бывают платные заказы, я им доплачиваю. Также, например, в конце прошлого года двум ребятам изыскал возможность подарить новые мобильные телефоны, – дополняет Шавкат Исмаилов.

Сейчас в планах – запустить проект совместно с центром трудовой мобильности и Респуб­ликанской ономастической комиссией – «Қазақ елімізден танымал туылғалары» («Знаменитые выходцы из Казахстана»).

– Мы будем готовить обзоры об улицах, названных в честь знаменитых людей. Делаем репортаж об этой улице, затем приглашаем в свою студию экспертов, ученых или историков, которые расскажут об этой личности, – объясняет Шавкат Исмаилов.

В целом, добавляет он, в такой работе нужно быть еще и психологом. Шавкат Исмаилов не только учит новым навыкам, но и старается дать ребятам уверенность в себе, помочь понять, что приобретаемые ими знания – их ресурсы, которые они должны использовать. Так, помимо работы с техникой, они осваивают работу с искусственным интеллектом, наподобие Chat GPT, и по два часа в день в обязательном порядке учатся слепой печати на клавиатуре.

– После определенного возрас­та начинаешь задумываться: скольким же людям ты смог помочь? Это со временем становится миссией твоей жизни. Могу сказать, что в первую очередь я им буду благодарен, если смогу изменить их жизнь к лучшему. Это служит мне мотивацией, – подытожил Шавкат Исмаилов.