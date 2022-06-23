Могут ли создать в Казахстане Тургайскую область, ответил вице-премьер

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос о том, могут ли создать в Казахстане Тургайскую область, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналисты в кулуарах Правительства поинтересовались, насколько вероятно создание в Казахстане Тургайской области с разделением Костанайской области.

«Я такой необходимости сегодня абсолютно не вижу. В Аркалыкском регионе количество населения очень малое. Поэтому, я думаю, вопрос на повестке дня не стоит. Все решения в отношении отделения областей уже приняты», - сказал Ералы Тугжанов.