Во время выполнения своих служебных обязанностей погибли два слесаря компании-услугодателя «Караганды су». Максим Болотин, которому было 29 лет, и его 46-летний коллега Евгений Макеев спустились в канализационный коллектор, чтобы проверить оборудование, и задохнулись ядовитыми газами. Бригада скорой помощи, приехавшая к месту ЧП, констатировала гибель слесарей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отметим, что компания «Караганды су» не предавала огласке этот несчастный случай, произошедший в минувший понедельник. Дать информацию ее вынудили журналисты. Однако монополист не объяснил, почему его работники находились без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Сейчас обстоятельства и причины несчастного случая выясняет комиссия, созданная департаментом госинспекции труда по Карагандинской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Она предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до семи лет.