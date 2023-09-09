Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко

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Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло накануне в Марокко. Местные СМИ сообщают о 296 погибших. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из открытых источников

Telegram-каналы пишут, что после толчков рушились здания, переворачивались машины, люди в панике выбегали из своих домов на улицу, чтобы спастись. Власти опасаются повторного землетрясения.

По сообщениям Al-Arabiya, жертвами стали 296 человека. Разрушено больше 30 зданий. Больницы переполнены.

Эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша — одного из крупнейших городов страны с почти миллионным населением.

Большинство жителей в панике покинули свои дома из-за страха дальнейших толчков.

Итоговое количество пострадавших и жертв уточняется.

#землетрясение #жертвы #Марокко #разрушения

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