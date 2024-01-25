Мужчина упал с теплотрассы под мостом в Усть-Каменогорске

Пострадавший грелся на теплотрассе и случайно не удержал равновесие, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ДЧС ВКО, инцидент произошел сегодня утром. Очевидцы вызвали спасателей, которые подняли упавшего мужчину с помощью альпинистского снаряжения. В данное время пациент находится под наблюдением медиков.

«25 января к спасателям поступил вызов о том, что на островке в створе моста через реку Ульба лежит человек. Незамедлительно к месту были направлены сотрудники специализированного отряда. Тридцатилетний мужчина находился в сознании и просил помощи. Пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения аккуратно подняли на мост и на носилках транспортировали до скорой помощи», — проинформировали в ДЧС.

В ведомстве рекомендовали при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номеру «112».