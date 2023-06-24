Мужчина выпал из окна 9-го этажа в Кокшетау

В Кокшетау, выясняют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из окна 9-го этажа, передает Кazpravda.kz со ссылкой 716.kz.

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В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области подтвердили факт произошедшего инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

"22 июня в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что с 9-этажного дома выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - отметили в ведомстве.

Сотрудниками полиции личность мужчины установлена, им оказался 39-летний местный житель.

Полицейскими начато досудебное расследование по ч.1 ст. 105 УК РК – "Доведение до самоубийства". В рамках расследования будут установлены все обстоятельства инцидента.