МВД формирует рейтинг увеселительных заведений для безопасности граждан

Злоупотребление алкоголем продолжает оставаться одним из ключевых факторов, влияющих на уровень преступности в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В состоянии алкогольного опьянения совершается значительная часть преступлений, включая 10% от общего числа тяжких и 22,2% особо тяжких преступлений. Особенно тревожными являются данные по убийствам (59,4%), причинению тяжкого вреда здоровью (62,1%) и изнасилованиям (32,4%).

На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК министр внутренних дел Ержан Саденов доложил о мерах, направленных на борьбу с этой проблемой в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности. В частности, разработан ряд законодательных норм, направленных на снижение доступности алкоголя и предотвращение его негативных последствий: запрет на онлайн-продажу алкоголя; ограничение работы увеселительных заведений до 02:00 часов; продажа алкоголя только в специализированных торговых точках.

Проект соответствующего Закона, касающегося госрегулирования производства и оборота этилового спирта, внесен в Мажилис Парламента и находится на стадии рассмотрения.

«МВД в реализацию Концепции формируется рейтинг увеселительных заведений по числу сигналов на канал «102». Это позволяет гражданам выбирать безопасные места для досуга, а акиматам вырабатывать меры. Также заключены меморандумы с волонтерами по выявлению фактов продажи алкоголя. Уже есть результаты. В 2 раза больше выявлено нарушений требований по реализации алкоголя – с 2 880 до 5 784 случаев. В целях изоляции лиц в состоянии опьянения расширяется сеть медвытрезвителей», — доложил Ержан Саденов.

С начала года открыто 7 новых центров в Туркестанской, Жетысу, Актюбинской и Костанайской областях, увеличены койко-места медвытрезвителей в Шымкенте и Семее. В Астане и Жамбылской области отмечается переполненность объектов, что подчеркивает необходимость их дальнейшего расширения.