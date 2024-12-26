МВД формирует рейтинг увеселительных заведений для безопасности граждан

Правительство
577
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Злоупотребление алкоголем продолжает оставаться одним из ключевых факторов, влияющих на уровень преступности в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В состоянии алкогольного опьянения совершается значительная часть преступлений, включая 10% от общего числа тяжких и 22,2% особо тяжких преступлений. Особенно тревожными являются данные по убийствам (59,4%), причинению тяжкого вреда здоровью (62,1%) и изнасилованиям (32,4%).

На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК министр внутренних дел Ержан Саденов доложил о мерах, направленных на борьбу с этой проблемой в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности. В частности, разработан ряд законодательных норм, направленных на снижение доступности алкоголя и предотвращение его негативных последствий: запрет на онлайн-продажу алкоголя; ограничение работы увеселительных заведений до 02:00 часов; продажа алкоголя только в специализированных торговых точках.

Проект соответствующего Закона, касающегося госрегулирования производства и оборота этилового спирта, внесен в Мажилис Парламента и находится на стадии рассмотрения.

«МВД в реализацию Концепции формируется рейтинг увеселительных заведений по числу сигналов на канал «102». Это позволяет гражданам выбирать безопасные места для досуга, а акиматам вырабатывать меры. Также заключены меморандумы с волонтерами по выявлению фактов продажи алкоголя. Уже есть результаты. В 2 раза больше выявлено нарушений требований по реализации алкоголя – с 2 880 до 5 784 случаев. В целях изоляции лиц в состоянии опьянения расширяется сеть медвытрезвителей», — доложил Ержан Саденов.

С начала года открыто 7 новых центров в Туркестанской, Жетысу, Актюбинской и Костанайской областях, увеличены койко-места медвытрезвителей в Шымкенте и Семее. В Астане и Жамбылской области отмечается переполненность объектов, что подчеркивает необходимость их дальнейшего расширения.

#МВД #алкоголь #пьянство

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к «зелен…
С начала года задержано свыше 22 тысяч пьяных водителей в р…
Олжас Бектенов: Полиция должна мгновенно реагировать на люб…
Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]