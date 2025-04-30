В рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, разработанного по поручению Главы государства, МВД РК ведет работу, направленную на снижение уровня наркопотребления и защиту здоровья граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С марта 2025 года вступила в силу поправки в Кодекс об административных правонарушений, вводящие ответственность за немедицинское употребление наркотиков в частных помещениях. Штрафы за это нарушение варьируются от 40 до 80 МРП, а при повторном нарушении предусмотрен арест до 20 суток.

По данным МВД, с начала года из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков, в том числе, 251 кг синтетики. Ликвидировано 69 нарколабораторий, в том числе 5 по производству синтетических наркотиков. В борьбе с финансовыми потоками наркобизнеса заблокировано около 8 тыс. счетов на сумму примерно 850 млн тенге.

В рамках борьбы с правонарушениями в цифровой сфере в Казахстане начал работу Департамент по противодействию киберпреступности. Одним из ключевых достижений стало предотвращение 66 млн мошеннических звонков — это на 25% больше по сравнению с 2024 годом, выявлено и заблокировано 14 тыс. противоправных сайтов.

Раскрываемость киберпреступлений выросла с 28,4% в 2024 году до 38,9% в этом.