МВД просит детей не замалчивать о насилии

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По данным ведомства, утвержден специальный план мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2023-2024 годы. В нем предусмотрены мероприятия по выявлению, пресечению и профилактике преступлений, совершаемых в подростковой среде.

С начала учебного года за каждой школой и колледжем закреплены сотрудники полиции из числа участковых инспекторов полиции, ювенальной и криминальной полиции. Ими установлено более 300 неформальных лидеров среди подростков, склонных к совершению антиобщественных действий. Они взяты на особый контроль органов внутренних дел.

В целях повышения правовой грамотности несовершеннолетних начальниками территориальных департаментов полиции на системной основе проводятся занятия с учащимися школ и колледжей на правовую тематику.

Подросткам разъясняется о предусмотренной административной и уголовной ответственности за совершение антиобщественных действий.

– Кроме этого, в целях соблюдения в школах требований по обеспечению безопасности под руководством Генеральной прокуратуры начаты обследования всех столичных школ. Задействовано более 70 сотрудников различных ведомств, в их числе прокуратура, полиция, образование, соцзащита, СЭС, УЧС, фармконтроль и архитектура. Будут проверены: 98 государственных школ, 56 – частных, 3 – НИШ, 4 – республиканских, 3 – коррекционных и 5 – BINOM. Проверка будет завершена до конца ноября, – сообщил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

В целях оздоровления криминогенной ситуации с 26 октября по 2 ноября на всей территории страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие. Цель – недопущение правонарушений среди детей.

С начала ОПМ выявлено:

– 239 мелких хулиганств;

– 64 случая нахождения подростков в алкогольном опьянении;

– более 3,5 тысяч нарушений ПДД близ школ.

В целом на территории страны только за истекшую неделю проведено более 800 локальных рейдовых мероприятий по профилактике правонарушений в детской среде. За нахождение детей в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилища к ответственности привлечено 2,5 тысяч родителей (статья 442 КоАП) и 27 собственников заведений (статья 132 КоАП). 302 родителя понесли ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, 57 – за распитие несовершеннолетними алкоголя.

55 подростков привлечены к ответственности за совершение мелких хулиганств. В центры адаптации несовершеннолетних помещено 92 подростка, задержанных на улицах в ночное время. На комиссиях по делам несовершеннолетних рассмотрено 96 материалов. Лишены либо ограничены в родительских правах 16 родителей. В спецшколы для детей с девиантным поведением направлено 7 подростков.