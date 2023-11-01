МВД просит детей не замалчивать о насилии

Вопрос обеспечения защиты прав несовершеннолетних находится на особом контроле МВД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
По данным ведомства, утвержден специальный план мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2023-2024 годы. В нем предусмотрены мероприятия по выявлению, пресечению и профилактике преступлений, совершаемых в подростковой среде.
С начала учебного года за каждой школой и колледжем закреплены сотрудники полиции из числа участковых инспекторов полиции, ювенальной и криминальной полиции. Ими установлено более 300 неформальных лидеров среди подростков, склонных к совершению антиобщественных действий. Они взяты на особый контроль органов внутренних дел.
В целях повышения правовой грамотности несовершеннолетних начальниками территориальных департаментов полиции на системной основе проводятся занятия с учащимися школ и колледжей на правовую тематику.
Подросткам разъясняется о предусмотренной административной и уголовной ответственности за совершение антиобщественных действий.
– Кроме этого, в целях соблюдения в школах требований по обеспечению безопасности под руководством Генеральной прокуратуры начаты обследования всех столичных школ. Задействовано более 70 сотрудников различных ведомств, в их числе прокуратура, полиция, образование, соцзащита, СЭС, УЧС, фармконтроль и архитектура. Будут проверены: 98 государственных школ, 56 – частных, 3 – НИШ, 4 – республиканских, 3 – коррекционных и 5 – BINOM. Проверка будет завершена до конца ноября, – сообщил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.
В целях оздоровления криминогенной ситуации с 26 октября по 2 ноября на всей территории страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие. Цель – недопущение правонарушений среди детей.
С начала ОПМ выявлено:
– 239 мелких хулиганств;
– 64 случая нахождения подростков в алкогольном опьянении;
– более 3,5 тысяч нарушений ПДД близ школ.
В целом на территории страны только за истекшую неделю проведено более 800 локальных рейдовых мероприятий по профилактике правонарушений в детской среде. За нахождение детей в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилища к ответственности привлечено 2,5 тысяч родителей (статья 442 КоАП) и 27 собственников заведений (статья 132 КоАП). 302 родителя понесли ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, 57 – за распитие несовершеннолетними алкоголя.
55 подростков привлечены к ответственности за совершение мелких хулиганств. В центры адаптации несовершеннолетних помещено 92 подростка, задержанных на улицах в ночное время. На комиссиях по делам несовершеннолетних рассмотрено 96 материалов. Лишены либо ограничены в родительских правах 16 родителей. В спецшколы для детей с девиантным поведением направлено 7 подростков.
– Если вам стало известно о фактах правонарушений в отношении несовершеннолетних, либо вы ребенок и сами стали жертвой насилия – об этом не стоит молчать! Необходимо сообщить в полицию по номеру 102 либо по телефону доверия номер 111. По указанным телефонам круглосуточно осуществляется информационная, консультативная, психологическая помощь и поддержка. Каждый из нас должен стать защитником семьи и детей. Запомните, чужих детей не бывает, и если вы сегодня помогли и защитили незнакомого ребенка, завтра кто-то поможет вашему, – обратился к казахстанцам председатель КАП МВД.