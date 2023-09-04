Казахстан готов к увеличению поставок продукции по маршруту «Китай – Европа»

Активизацию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и секретарь парткома провинции Шаньдун КНР Линь У, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото пресс-службы Правительства РК

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день более 6% всего объема торговли между РК и КНР приходится именно на Шаньдун. Вместе с тем Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Учитывая это, особую актуальность приобретает развитие транспортного потенциала и углубление взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

«Этому будет способствовать запуск первого обратного поезда по маршруту «Китай – Европа» по доставке казахстанского ячменя в КНР, который состоялся накануне в Алматы. Мы готовы к увеличению поставок казахстанской продукции по данному маршруту и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун.

«Несомненно, это мероприятие позволит расширить продуктивное торговое и инвестиционное взаимодействие между нашими бизнес-кругами», – отметил он.

В свою очередь Линь У подчеркнул, что между провинцией Шаньдун и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество. При этом имеется большой потенциал по расширению взаимодействия в сферах глубокой переработки сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры.

«В этот раз с нами приехали представители более 100 предприятий провинции Шаньдун в указанных отраслях. Мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов. Уверены, что благодаря общим усилиям наше будущее сотрудничество будет более широким. Мы готовы углублять партнерство между нашими предприятиями и реализовывать больше совместных проектов», – сказал Линь У.

В пресс-службе отметили, что провинция Шаньдун расположена на восточном побережье Китая и является важным районом сельскохозяйственного производства, где выращивают пшеницу, хлопок, арахис, табак, лубяные культуры и т.д.