Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода

Премьер-министр Олжас Бектенов вне повестки заслушал доклад министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева об обновленном прогнозе погодной ситуации в регионах на фоне приближающегося паводкового периода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода. Акимам взять вопросы паводка на особый контроль. Обеспечить безупречную работу всех систем оповещения населения. Надо активизировать информационно-разъяснительную работу в социальных сетях и масс-медиа. Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную готовность к паводкам и координацию работы центральных и местных госорганов», – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил в ближайшее время подготовить заседание республиканского оперативного штаба.

Ранее на заседании правительства были названы регионы с высоким риском паводков. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков.



В числе регионов с высоким риском возникновения паводков: Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай.

Регионы со средними рисками: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

Регионы с низкими рисками: Павлодарская, Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.