Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода

Премьер-министр Олжас Бектенов вне повестки заслушал доклад министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева об обновленном прогнозе погодной ситуации в регионах на фоне приближающегося паводкового периода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
«Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода. Акимам взять вопросы паводка на особый контроль. Обеспечить безупречную работу всех систем оповещения населения. Надо активизировать информационно-разъяснительную работу в социальных сетях и масс-медиа. Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную готовность к паводкам и координацию работы центральных и местных госорганов», – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил в ближайшее время подготовить заседание республиканского оперативного штаба.
Ранее на заседании правительства были названы регионы с высоким риском паводков. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков.
В числе регионов с высоким риском возникновения паводков: Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай.
Регионы со средними рисками: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.
Регионы с низкими рисками: Павлодарская, Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.
«В текущем году впервые «Казгидромет» выпустил детализированные справки по каждой области отдельно, в них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления с указанием конкретных населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Также с прошлой недели «Казгидромет» приступил к выпуску еженедельных гидрологических прогнозов. В случае резких изменений гидрометеоусловий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями заблаговременно за 2-3 суток», — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.