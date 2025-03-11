Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода

Правительство,Паводки
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Премьер-министр Олжас Бектенов вне повестки заслушал доклад министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева об обновленном прогнозе погодной ситуации в регионах на фоне приближающегося паводкового периода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода. Акимам взять вопросы паводка на особый контроль. Обеспечить безупречную работу всех систем оповещения населения. Надо активизировать информационно-разъяснительную работу в социальных сетях и масс-медиа. Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную готовность к паводкам и координацию работы центральных и местных госорганов», – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил в ближайшее время подготовить заседание республиканского оперативного штаба.

Ранее на заседании правительства были названы регионы с высоким риском паводков. 📌Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков.

В числе регионов с высоким риском возникновения паводков: Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай.

Регионы со средними рисками: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.
Регионы с низкими рисками: Павлодарская, Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.

«В текущем году впервые «Казгидромет» выпустил детализированные справки по каждой области отдельно, в них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления с указанием конкретных населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Также с прошлой недели «Казгидромет» приступил к выпуску еженедельных гидрологических прогнозов. В случае резких изменений гидрометеоусловий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями заблаговременно за 2-3 суток», — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

#паводки #Правительство #Бектенов

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