Мы землю видим с высоты Статьи 1535 Дулат МОЛДАБАЕВ

– Талгат Амангельдиевич, наверное, оглядываясь назад, уже нельзя представить нашу страну без космических проектов?



– Президент страны поставил перед казахстанским обществом глобальную задачу – войти в тридцатку самых развитых стран мира. Такой масштабный прорыв Казахстана не мыслим без развития отраслей, где применяются самые передовые инновационные достижения науки и техники. Сегодня страны, которые не занимаются освоением космоса, рискуют попасть в число второразрядных, если не третьеразрядных государств. Поэтому, согласно Указу Президента Казахстана от 27 марта 2007 года, мы работаем над созданием собственной космической отрасли. За 8 лет Казахстан прошел путь, который, по оценке наших европейских коллег, другие преодолевают за 20 лет.



Сегодня мы с гордостью говорим, что создали новую для нашей страны самодостаточную космическую отрасль, в которой уже трудятся тысячи людей. А 8 лет назад в ней было 23 человека. Наша страна имеет 4 спутника на орбите и необходимую наземную инфраструктуру.

Но впереди еще много работы, потому что мы должны войти на космодром Байконур. Мы обязательно войдем и будем создавать ракетно-космический комплекс "Байтерек" на основе ракеты-носителя "Ангара", естественно, совместно с российскими специалистами. Сейчас ведется тесная работа с россия­нами по проектированию, вопросам финансирования, месторасположения этого космического объекта.



– Выходит, продолжается целенаправленная работа по созданию и развитию собственной космической отрасли. Расскажите о проектах, которые удалось запустить в последнее время.



– Два дня назад на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК был одобрен проект Закона "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики об условиях создания и использования космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов от 6 октября 2009 года". Документ освобождает от уплаты НДС с облагаемого оборота за работы и услуги, выполняемые французской стороной в рамках реализации проектов по созданию КС ДЗЗ и сборочно-испытательного комплекса в Астане, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет путем снижения стоимости реализуемых государством инновационных проектов и сократить сроки их окупаемости.



Как известно, в ушедшем году мы вывели на орбиту два спутника ДЗЗ, и они будут переданы в собственность Казахстану с решением вопроса об освобождении от уплаты НДС за работы и услуги. В апреле прошлого года был запущен также спутник связи KazSat-3.



В июне позапрошлого года был запущен резервный НКУ "Коктерек" под Алматы, в помощь уже много лет функционирующему в Акколе, близ Астаны, наземному комплексу управления космическими аппаратами. На сегодня КА "KazSat-2" загружен более чем на 70% от своих производственных мощностей. Зона покрытия спутника KazSat-2 включает в себя нашу страну, территорию Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, а также центральную часть России.



Его космический собрат KazSat-3 функ­ционирует в штатном режиме, и первыми, кто воспользовался его услугами, стали казахстанские операторы связи – АО "Astel" и ТОО "2DayTelecom". Таким образом, АО "Республиканский центр космической связи" приступило к коммерческой реа­лизации услуг спутникового ресурса КА "KazSat-3".



С запуском KazSat-3 мы можем резервировать работающий на орбите KazSat-2 в случае сбоя или отказа. Таким образом, после запуска KazSat-3 наша страна получила полную замкнутую полноценную систему связи: на орбите – зарезервированный спутник, и на земле – основной и резервный центры управления. Это и есть информационная независимость. Некоторые страны пользуются услугами спутников других государств, иногда это обходится дешевле, мы же создаем собственные системы, свои центры управления, отечественный персонал. Что обеспечит Казахстану информационную безопасность. С первого дня своей работы мы ставим во главу угла независимость Казахстана во всех вопросах, особенно информационных.



Развитие космической отрасли невозможно без космической науки. Мы создали в Алматы Национальный центр космических исследований и технологий, в который вошли Институт ионосферы, Астрофизический институт имени В. Фесенкова, Институт космических исследований имени У. Султангазина, Институт космической техники и технологий.



– Конечно, человека всегда интересовало, есть ли во Вселенной миры, подобные нашему? Тем не менее космические исследования в первую очередь имели прикладное значение. Какова экономическая отдача уже осуществленных проектов?



– Спутник ДЗЗ высокого пространственного разрешения, который мы запустили, позволяет фотографировать из космоса каждый метр поверхности Земли. Государства, имеющие такие спутники, можно пересчитать по пальцам одной руки.



Казахстану с его огромными пространствами, с небольшой плотностью населения, с различными природными условиями такой спутник нужен как воздух. Данные ДЗЗ позволяют определять метеорологические характеристики, проводить мониторинг аграрных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, состояния водных поверхностей, проводить картографирование, прогнозировать засуху.



Как я уже говорил, выведенные на орбиту казахстанские спутники дистанционного зондирования земли KazEOSat-1 и KazEOSat-2 до настоящего времени не переданы в собственность Казахстана в связи с нерешенностью вопроса об освобождении от НДС с облагаемого оборота за работы и услуги. Как только мы примем спутники, можно будет начать коммерческую эксплуатацию космической системы ДЗЗ, и она начнет приносить доход.



Космическая система дистанционного зондирования Земли будет служить обеспечению независимости Казахстана в получении оперативной мониторинговой информации, используемой во многих отраслях экономики – в сельском хозяйстве, подразделениями ЧС, экологами, геодезистами и картографистами, при формировании земельного кадастра, в интересах обороны и национальной безопасности. К тому же, уже сегодня некоторые страны готовы покупать снимки с казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли.



Если же говорить о социально-экономическом эффекте эксплуатации нацио­нального геостационарного спутника связи и вещания KazSat-3, он позволит удовлетворить потребности казахстанских операторов спутниковой связи и вещания в спутниковой емкости, снизить оборот импорта услуг не менее чем на 2,3 миллиарда тенге в год и, конечно же, увеличить налоговые платежи в государственный бюджет.



– 12 апреля празднуется как Международный день полета человека в космос. Что вы пожелаете в канун профессионального праздника тем, кто посвятил себя космической отрасли?



– Я поздравляю тех, кто занимается космонавтикой, с Международным днем полета человека в космос. В эти апрельские дни я хочу поблагодарить всех, кто работает в подведомственных организациях Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК за их самоотверженный труд. У специалистов, занятых в космической отрасли, завидная судьба, ведь плоды их труда, особенно конечного продукта, когда в околоземное пространство поднимается космический аппарат, с которого "всю землю видно с высоты", наблюдают миллионы людей на всем земном шаре. Я надеюсь, что казахстанскую молодежь и впредь будут интересовать вопросы космоса. Космическая отрасль – это самая наукоемкая сфера человеческой деятельности, которая способна привлечь молодые таланты, ведь у нас уже работает много болашаковцев.



