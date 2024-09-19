Мюзикл «Стоп, ночь»: хиты группы A'Studio в новом формате прозвучали в кино

Кино , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Незамысловатый мелодраматический сюжет о тернистом пути к славе обрамляют десятки песен легендарного коллектива, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: скриншот видео

Как оказалось, создатели картины продолжают экспериментировать и осваивать новые грани жанра мюзикла, чтобы вызвать у аудитории приятную ностальгию. После театральной версии мюзикла «Джулия» вполне логичной кажется попытка собрать очередные кассовые сборы, играя на чувствах поклонников. На больших экранах недавно представили новый фильм казахстанского режиссера Фархата Шарипова, известного казахстанским киноманам по картинам «Сказ о розовом зайце» и «Тренинг личностного роста».

Романтическая история о творчестве, любви, дружбе и любимом городе Алматы напоминает зрителям о вечных ценностях.  Фильм рассказывает о Бейбуте, молодом музыканте, который уверенно идет к своей мечте. Привыкая к роли молодого отца, герой пытается найти баланс между творчеством и семейной жизнью. Все складывается хорошо до тех пор, пока он не встречает Джулию, танцовщицу, которая влюбляется в него.

В роли восходящей звезды, солиста набирающей популярность группы «Дигидай» публика увидела Кеменгера Орала, который неожиданно после нашумевшего сериала 5:32 примерил на себя образ романического героя и покорителя женских сердец. Всяческих похвал заслуживает выразительная игра дебютанки Карлыгаш Ермековой, которая передала всю боль и разочарование его супруги. Эффектную разлучницу Джулию воплотила Жасмин Нурахмет, которой удалось пленить Бейбута с первых минут знакомства. Впрочем, в сюжетной линии с любовным треугольником местами прослеживается некое ощущение незавершенности.

Новые аранжировки jukebox-musical, созданные основателем группы Байгали Серкебаевым,  особенно впечатляют своей масштабностью в номерах, где задействовано большое количество танцоров.  

В этом плане впечатляют массовые сцены с признаниями и бурным выяснением отношений под композиции «Солдат любви» в аэропорту и «Еще люблю» у лестничной площадки.   

С другой стороны, параллельно с любовными перипетиями в душе главного героя развивается драма, связанная с большими карьерными амбициями. К сожалению, не все справляются справляется с подобными испытаниями, что навивает на мыли о неприглядной изнанке шоу-бизнеса.  Несмотря на предательство друзей из-за контракта с продюсерами и разочарование, в финале происходит трансформация внутренняя героя благодаря творчеству. Фильм не завершается на грустной ноте, ведь музыка всегда дарит надежду на лучшее.  

#кино #мюзикл #«Стоп #ночь»: хиты #группа A'Studio

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