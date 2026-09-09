В Алматы представили фильм «Бүркітші»

Кино

В Алматы состоялся закрытый показ художественного фильма «Бүркітші» — первого казахстанского dark-триллера. Картина обращается к вопросам ответственности, справедливости и человеческого выбора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В центре сюжета — расследование преступления, которое приводит сельского беркутчи и сотрудницу полиции к череде загадочных событий.

Несмотря на давление и сложившиеся обстоятельства, героиня продолжает искать правду. Особое место в картине занимает традиция охоты с беркутом. Беркут становится неотъемлемой частью истории, связывая детективный сюжет с национальной культурой.

Съемки фильма проходили в Алматинской области. Режиссер картины — Куаныш Стаханов. Главные роли исполнили Зарина Кармен и Берик Айтжанов. Также в фильме снялись Куандык Жунисов, Айнур Бермухамбетова, Елдос Шайкенов, Ермек Шынболатов, Мерей Макажан, Жасулан Копберген и Айжан Пернебекова.

Фильм снят по заказу Министерства культуры и информации киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Отметим, «Бүркітші» относится к категории социально значимых картин и стал победителем конкурса кинопроектов 2024 года по приоритетной теме «Закон и порядок».

9 сентября картину представят в Астане, а с 10 сентября фильм выйдет в широкий кинотеатральный прокат.

#кино #фильм #Бүркітші

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