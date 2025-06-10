На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром

Экология
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В текущем году на Черном Иртыше планируется провести зарыбление осетром в объеме 100 тыс. сеголеток (мальков текущего года), а также 20 тыс. годовиков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ТОО «OstFish», где занимаются выращиванием рыбопосадочного материала, работы по восстановлению популяции сибирского осетра на Иртыше организованы на территории трех областей – Восточно-Казахстанской, Павлодарской, а также области Абай. В частности в конце мая в области Абай на участке в Жанасемейском районе в реку было выпущено примерно 13 тыс. сеголеток и 2 тыс. рыбок-годовиков. По ВКО запланировано зарыбление на Черном Иртыше в объеме примерно 100 тыс. сеголеток и 20 тысяч годовиков, по Павлодарской области - примерно 100 тыс. сеголеток и больше 10 тыс. годовиков.

«В 2023 году мы провели акцию, выпустив в реку 3 тысячи стограммовых сеголеток. За добрым делом наблюдали экологи, руководители региона, журналисты. После этого идею  поддержали исполнительные органы трех областей, а также ряд крупных компаний. В 2024 году только на Черном Иртыше мы дважды провели зарыбление: выпустили 500 годовиков и 23 тысячи мальков», - рассказал генеральный директор ТОО «OstFish» Ерлан Сагидолдин.

По словам руководителя, для того, чтобы на речных участках сформировалось маточное стадо и начался естественный нерест, мероприятия по зарыблению необходимо проводить на протяжении минимум десяти лет. При этом сибирский осетр является аборигенным видом для Иртыша. Его питательную базу составляют различные донные организмы, например, ракообразные, личинки. Данный вид отличается высокой устойчивостью и в естественных условиях может жить 60-70 лет.

Отчасти численность осетра в Зайсан-Иртышском бассейне была подорвана в XIX веке, когда рыболовецкие артели ежегодно в среднем добывали 2,5 тыс. пудов ценной рыбы, или 40 тонн. Однако основным фактором, в результате которого река потеряла популяцию, стало развитие гидроэнергетики и строительство плотин, перегородивгих естественные нерестовые пути.

«Сейчас зарыбление ведут на участках выше или ниже плотин. Эту воду мальки начинают считать своим местом рождения и, достигнув зрелости, сюда должны возвращаться на нерест», - объяснил Ерлан Сагидолдин.

#Иртыш #рыба

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