На кону – транспортная связанность республики

Экономика
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Казахстан обладает колоссальным логистическим потенциалом, но отрасль то и дело лихорадит

фото предоставлены пресс-службой МТ РК

Обоснованная критика

Напомним, вопросы развития отрас­ли стали темой недавнего заседания Совета безопасности РК под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. Заслушав доклады министра транспорта и ряда руководителей цент­ральных госорганов, Глава государства подверг критике ситуацию в транспорт­ной сфере, модернизация которой сдерживается из-за системных проблем и неисполнения планов.

«Президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов... По словам Касым-Жомарта Токаева, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества», – сообщила пресс-служба Президента.

По итогам заседания Совбеза, как известно, за упущения в работе Президент объявил министру транспорта выговор и потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

На прошлой неделе в кулуарах Сената, отвечая на вопросы журналистов о недавнем выговоре, министр транспорта Марат Карабаев заверил:

– Мы все вместе будем работать над тем, чтобы своевременно и качественно исполнить все поручения Главы государства, поставленные перед отраслью. Как первый руководитель транспортного ведомства, я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

О том, какая работа проводится Минис­терством транспорта в плане развития дорожно-транспортной инфраструктуры, редакция «Казахстанской правды» попросила рассказать руководителей ряда ведущих структурных под­разделений отраслевого министерства.

Дороги станут скоростными

Сегодня в республике реализуются крупные инфраструктурные проекты. В том числе четыре железнодорожных общей протяженностью свыше 1,3 тыс. км – это прокладка вторых путей Достык – Мойынты, обводная железнодорожная линия вокруг Алматы, новые линии Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз.

– Строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты ведется максимально возможными ускоренными темпами, уже открыто движение поездов по второму пути на участках Мойынты – Балхаш и Достык – Бесколь. В нынешнем году строительные работы планируется завершить. Это позволит увеличить пропускную способность участка впятеро (с 12 до 60 пар поездов) и повысить скорость поездов до 1 500 км в сутки, – рассказал в интервью нашему изданию председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Жанибек Тайжанов.

До конца года планируется построить обводную железнодорожную линию вокруг Алматы. Это даст возможность разгрузить Алматинский узел на 40% и на сутки сократить сроки доставки грузов.

Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз увеличит пропускную способность в направлении Центральной Азии дополнительно на 20 млн тонн и в направлении Китая – еще на 20 млн тонн. Завершить эти проекты железнодорожные строители планируют к 2027 году.

– По итогам январского расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора, который является ключевым звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута. Поэтому в текущем году стартуют сразу несколько проектов: строительство линии Кызылжар – Мойынты; модернизация участков Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангыстау; внедрение современных систем регулирования (автоблокировки) на участках Кызылжар – Саксаульская, Кандыагаш – Тобол, Аксу-1 – Дегелен – Жана-Семей, Шалкар – Бейнеу, Алимбет – Никельтау, – отметил спикер.

14 апреля при организационном и финансовом участии местных исполнительных органов начались работы по реконструкции и модернизации 125 вокзальных комплексов. В рамках этих мероприятий будут обновлены здания вокзалов, железнодорожные платформы, благоустроены привокзальные территории.

Особое внимание уделяется вокзальным зданиям крупных городов – Астаны, Алматы и Туркестана, являющихся важными объектами историко-культурного наследия республики. Здесь проведут рес­таврационные работы, чтобы сохранить уникальность и историческую ценность строений. Как уточнил собеседник, при проведении работ приоритет будет отдан использованию материалов отечественного производства, что поспособствует развитию региональной экономики и поддержит местных производителей.

В обновленных зданиях предусмотрены просторные залы ожидания с увеличенным количеством посадочных мест, лифты и эскалаторы, что обеспечит дос­тупность для маломобильных пассажиров. Внедряются современные системы видеонаблюдения, контроля доступа, модернизируются системы оповещения.

Ожидается, что все заложенные в проекты работы завершатся до конца текущего года и путешествия на поездах станут более комфортными.

– Продолжается строительство контейнерного хаба на побережье Каспийского моря в Актау. Проект осуществляется в формате совместного предприятия на территории СЭЗ «Морпорт Актау». В качестве инвестора привлечена компания ООО «ГК Порт Ляньюньган». Уложена песчано-гравийная смесь, продолжается устройство щебеночных оснований для бетонирования контейнерных площадок, формируется земляное полотно под устройство подъездных железнодорожных путей, выполняется армирование и бетонирование фундаментов под устройство подкрановых путей козлового крана, – рассказал Жанибек Тайжанов.

По словам главы департамента, первый козловой кран RMG пролетом в 42 метра изготовлен и отгружен из Китая, второй находится на стадии изготовления. Уже в начале июня текущего года порт сможет принимать контейнерные поезда, а первую очередь контейнерного хаба планируется завершить в июле. Это позволит увеличить перевозку контейнеров в транскаспийском направлении до 240 тыс. ДФЭ.

Удаленные районы свяжут с центром

Во исполнение поручения Главы государства строятся аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли.

В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома возле села Сатпай, в горной местности, недалеко от озера Зайсан. В Катон-Карагайском районе новая воздушная гавань будет построена в горной местности возле села Белкарагай, аэропорт Кендерли – в районе зоны отдыха «Кендерли». На начальном этапе будут построены взлетно-посадочные полосы длиной 2 200 м и шириной 35 м, способные принимать воздушные суда типа Q400, ATR 42⁄72, СRJ200.

Вместе с тем в рамках исполнения поручений Главы государства, озвученных на IV заседании Национального курултая, министерством начата работа по возобновлению деятельности аэропорта города Аркалыка. По заказу акимата Костанайской области разрабатывается проектно-сметная документация на строительство терминала и капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Как отмечают в ведомстве, строительство новых аэропортов в курортных зонах значительно улучшит транспортную доступность соответствующих территорий. Это, в свою очередь, приведет к увеличению туристического потока как из других регионов Казахстана, так и из-за рубежа. Туризм станет мощным драйвером для развития МСБ.

– На всех этапах – от проектирования и строительства до эксплуатации аэропортов – будут создаваться рабочие места. Запуск новых туристических маршрутов повысит спрос на специа­листов в сферах сервиса, логистики и транспорта. С открытием новых воздушных маршрутов и улучшением логистики возрастет инвестицион­ная привлекательность регионов. Малые города и села смогут развивать инфра­структуру, а местные предприниматели – расширять бизнес. Жители отдаленных районов смогут быстрее добираться до других городов респуб­лики и обратно, что особенно важно для получения качественной медицинской помощи, образования и участия в бизнес-процессах. В целом жизнь в этих регионах изменится к лучшему: повысится качество инфраструктуры, вырастет уровень доходов населения, а сами регионы станут более привлекательными как для жизни, так и для инвестиций, – прокомментировала особую значимость расширения внут­реннего авиасообщения председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева.

Развивается автодорожная сеть страны. Особого внимания, пожалуй, заслуживает масштабный проект «Центр – Запад», реализуемый дорожными строи­телями по поручению Президента, озвученному в ходе Национального курултая, поскольку этот маршрут способен повлиять на экономический рост и социаль­ное развитие ряда регионов.

Решится вопрос транспортной дос­тупности отдаленных районов Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областей. Улучшится связанность города Аркалыка, Амангельдинского, Жангельдинского районов Костанайской облас­ти, Егиндыкольского и Жаркаинского районов Акмолинской области, а также Иргизского района Актюбинской области со столицей. А это существенно улучшит качество жизни жителей вышеперечисленных регионов.

Новая дорога обеспечит прямой выход из центральных регионов Казахстана на Транскаспийский международный транспортный маршрут, предоставляя удобный доступ к портам Каспийского моря. Это усилит роль страны в международных транзитных перевозках, повысит ее конкурентоспособность на мировом логистичес­ком рынке и расширит географию экспорт­ных поставок.

Помимо этого, в новом дорожно-строи­тельном сезоне начнется строительство и ремонт 13 тыс. км автодорог. Продолжится начатая в предыдущие годы реконструкция дорог республиканского значения. Общая протяженность этих проектов составляет порядка 1 тыс. км. Среди них такие важные объек­ты, как автодороги Калбатау – Майкапчагай, Курты – Конаев, Кызылорда – Жезказган и Узынагаш – Отар.

Стартуют новые проекты по реконструкции автомобильных дорог общей протяженностью более 1 тыс. км. В их число входят четырехполосные дороги: Актобе – Улгайсын, Атырау – Доссор и обход города Сарыагаша.

В нынешнем году средним и капитальным ремонтом планируется охватить около 7 тыс. км дорог республиканского значения. Продолжатся дорожные работы на трассах Жезказган – Петропавловск, Караганды – Аягоз – Бугаз, Кандыагаш – Шалкар – Иргиз, начатые в прошлом году. Начнутся работы на участках Карабутак – Рудный – Костанай и Атырау – Уральск.

– Общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения в Казахстане составляет 25 тысяч километров. Вдоль них расположены 1 466 объектов придорожного сервиса, 90 процентов которых на сегодняшний день соответствуют национальным стандартам. Это такие частные объекты, как автозаправочные станции, кафе, мотели, а также холодные санитарные узлы, расположенные на площадках отдыха и остановочных пунктах. В 2024 году частными инвесторами было построено и введено в эксплуатацию 85 новых объектов придорожного сервиса, включая 18 АЗС, 20 кафе, кемпингов и гостиниц. Работа в данном направлении продолжится, – пояснил председатель Комитета автомобильных дорог МТ РК Толеген Абдуллин.

На дорогах областного и районного значения запланирован ремонт объектов общей протяженностью до 4 тыс. км, включая крупные проекты на таких дорогах, как Актау – Форт-Шевченко, Туркестан – Шаульдер, Чапай – Сайхин, и строительство автогужевого моста в Семее.

#экономика #дороги #логистика

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