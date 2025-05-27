Казахстан обладает колоссальным логистическим потенциалом, но отрасль то и дело лихорадит

фото предоставлены пресс-службой МТ РК

Обоснованная критика

Напомним, вопросы развития отрас­ли стали темой недавнего заседания Совета безопасности РК под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. Заслушав доклады министра транспорта и ряда руководителей цент­ральных госорганов, Глава государства подверг критике ситуацию в транспорт­ной сфере, модернизация которой сдерживается из-за системных проблем и неисполнения планов.

«Президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов... По словам Касым-Жомарта Токаева, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества», – сообщила пресс-служба Президента.

По итогам заседания Совбеза, как известно, за упущения в работе Президент объявил министру транспорта выговор и потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

На прошлой неделе в кулуарах Сената, отвечая на вопросы журналистов о недавнем выговоре, министр транспорта Марат Карабаев заверил:

– Мы все вместе будем работать над тем, чтобы своевременно и качественно исполнить все поручения Главы государства, поставленные перед отраслью. Как первый руководитель транспортного ведомства, я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

О том, какая работа проводится Минис­терством транспорта в плане развития дорожно-транспортной инфраструктуры, редакция «Казахстанской правды» попросила рассказать руководителей ряда ведущих структурных под­разделений отраслевого министерства.

Дороги станут скоростными

Сегодня в республике реализуются крупные инфраструктурные проекты. В том числе четыре железнодорожных общей протяженностью свыше 1,3 тыс. км – это прокладка вторых путей Достык – Мойынты, обводная железнодорожная линия вокруг Алматы, новые линии Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз.