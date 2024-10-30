На принципах сотрудничества и взаимопонимания

На прошлой неделе в столице Татарстана прошел XVI саммит БРИКС, завершающим мероприятием которого стала встреча в формате БРИКС+. Участие в ней приняли представители более чем 30 стран и шести международных организаций, включая ООН.

Казахстан на саммите был представлен на высшем уровне. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании, высоко оценил роль организации, подчеркнув, что «БРИКС превращается в глобальный центр международного притяжения», и обозначил перспективные направления, по которым наша страна готова развивать взаимодействие как со странами – членами структуры, так и с ее партнерами.

Одним из результатов саммита в Казани стало придание статуса стран – партнеров БРИКС 13 государствам – это Казахстан, Турция, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

По мнению политолога, директора центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, взаимодействие с БРИКС в роли страны-парт­нера представляется для Казахстана оптимальным.

«Следует отметить, что Казахстан, с одной стороны, придерживается в своей внешней политике принципа мультилатерализма. Именно этим обусловлено его участие в более чем 70 международных организациях разного уровня. С другой стороны, с отдельными международными организациями в силу определенных причин наша страна предпочитает иной, нежели прямое участие в их деятельности, формат взаимодействия. Так, например, в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Казахстан не вступает, взаимодействуя с ней в рамках ОПЕК+. Он также не является членом Совета Европы. Но в то же время участ­вует в действующих под его эгидой Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) и Группе государств против коррупции (ГРЕКО)», – написал Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале.

Политолог Адиль Каукенов также обратил внимание, что стратегия нашей страны по отношению к БРИКС не предполагает форсированного вступления, но нацелена на постепенное, системное взаимодействие.

«Поддерживая принципы сотрудничества и взаимопонимания, Казахстан выбирает взвешенный путь, отвечающий его национальным интересам, при этом укрепляя роль страны как независимого и ответственного партнера на международной арене», – подчеркнул он, комментируя прошедший саммит БРИКС в своем Telegram-канале.

Схожее мнение выразил другой казахстанский политолог Эдуард Полетаев, отметивший, что для Казахстана сотрудничество с такими многосторонними форматами, как БРИКС, – это возможность укрепить свои позиции на мировой арене и активно содействовать решению глобальных вызовов.

«В условиях возрастающей геополитической неопределенности ежегодные саммиты БРИКС демонстрируют способность собрать на одной площадке разные страны для поиска путей к мирному и устойчивому развитию, основанному на принципах взаимного уважения и справедливости», – добавил эксперт.

Выступая на встрече БРИКС+, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что многосторонние усилия БРИКС гармонично дополняют деятельность Организации Объединенных Наций, которая по-прежнему является незаменимой и универсальной структурой. По его словам, принципы дипломатии и диалога, заложенные в Уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.

Как отметил депутат Мажилиса Парламента политолог Никита Шаталов, именно на площадке ООН Казахстан может контактировать со всеми государствами, которые входят или готовятся войти в БРИКС, в удобном формате, не обременяя себя дополнительными международными обязательствами. Кроме того, подчеркивает он, у нас есть форматы ШОС и ЕАЭС, в которых Казахстан на постоянной основе взаимодействует с ближайшими партнерами через секретариаты и комиссии, может задавать повестку, и эти форматы касаются непосредственно интересов Большой Евразии как в экономике, так и в сфере безопасности.

«Казахстан при этом ни в коем случае не станет отказываться от взаимодействия с БРИКС и будет поддерживать активности, которые будут соответствовать нашим национальным интересам и помогут поддерживать взаимоотношения с нашими стратегическими партнерами», – добавил мажилисмен.