На рассылку об "убивающей газировке" ответили в Минздраве РК

В WhatsApp вновь распространяется фейк о смерти мальчика, отравившегося «Тархуном» и тяжелых отравлениях других детей газированными напитками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz .

Фото: pixabay.com

В сообщении говорится, что опасными признаны не только газированные напитки «Тархун» и «Ситро», но и ряд популярных сладостей, таких как драже M&M’s, шоколадный батончик Milky Way, конфеты «Дюшес» и «Барбарис» и другие продукты.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК сообщили, что ни один продукт из списка опасным не признавали, а смертей от тяжелых отравлений газировкой в Казахстане не регистрировали.

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о продуктах питания не соответствует действительности и признана фейком. Поэтому убедительно просим не распространять недостоверную информацию и призываем доверять только информации из официальных источников», – сообщили в ведомстве.

Это сообщение о смертях детей, выпивших газировку, появилось среди российских пользователей еще в 2019 году.

Позже оно дошло до Казахстана и других стран. Всякий раз его опровергали и говорили, что никаких тяжелых отравлений «Тархуном» зарегистрировано не было.